Crece extorsión 70 por ciento en un año

Ciudad Victoria— La extorsión en Tamaulipas creció 70 por ciento del 2016 al 2017, al pasar de 107 denuncias a 182, luego de que en 2015 el delito de alto impacto tuvo una tendencia a la baja.Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelaron que en 2015 se registraron 174 casos del ilícito, número también por debajo de los denunciados el año pasado.En 2017, se denunciaron un total de 182 extorsiones y en 2016 fueron 107 lo que refleja el aumento, de acuerdo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de las Fiscalías Generales.Las cifras más altas de extorsiones en Tamaulipas se registraron en 2013 con 225 y 2014, 189.Incluso, durante el inicio de la crisis por la narcoviolencia en Tamaulipas entre 2009 y 2010 cuando se denunciaron 153 y 107 extorsiones, respectivamente, tras el rompimiento de los dos narcocárteles que se disputan el control de las plazas en el Estado, las extorsiones no han estado por encima de la incidencia de 2017.De acuerdo con las cifras del informe del SESNSP, se advierte que en 2017 la extorsión se ubicó en una tasa de 5.02 por ciento por cada cien mil habitantes a nivel estatal.La tasa es la tercera más alta de la última década sólo superada por la de 2013 y 2014 con 6.50 y 5.40, respectivamente.A partir de 2008 y hasta 2017 suman un total de mil 536 extorsiones en Tamaulipas, que arroja un promedio anual de 153 casos.Temen denunciarLos empresarios advirtieron que las extorsiones de que son víctimas, además de que inhiben las inversiones, no son denunciadas por miedo a represalias del crimen organizado.El presidente de la Canaco en la zona centro de Tamaulipas, Juan Carlos González Alanís, dijo que este delito de alto impacto ha regresado luego de que venía a la baja."La extorsión es uno de los delitos que nos siguen lastimando, y eso lo hemos comentado, inhibe la inversión, desanima la apertura de negocios, y la creación de nuevos empleos", comentó Alanís."Siguen presente los extorsionadores, siguen buscando la manera de cómo sacar dinero y la sociedad cada vez se va preparando más para enfrentarlo", agregó.El presidente de la Canaco apuntó que en la cuestión de la seguridad el robo a comercio es un delito que no ha repuntado y que al mes son dos los casos en el municipio, lo que atribuyó a los patrullajes y a la vigilancia de los agentes de la Policía de Proximidad."Sí, en el hecho del patrullaje sí nos han hecho caso respecto a que estén ahí supervisando en el primer cuadro de la ciudad. La Policía de Proximidad es algo que el dueño del establecimiento lo valora mucho, esa confianza se va ganando", expresó.

