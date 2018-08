Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, abrió la puerta para que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se concesione completa o parcialmente."Se plantea, en el caso de que se decida continuar la obra, que se conduzca con el Gobierno todo el proceso de construcción, y sólo en el caso de que signifique sacar dinero del presupuesto, entonces se puede concesionar para que no cueste al erario, para que no cueste a los ciudadanos", dijo tras la presentación del dictamen de viabilidad del proyecto.López Obrador detalló que podría tratarse de una concesión parcial o total, lo que dependerá de lo que se necesite para concluirlo.Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones, dijo que no sería necesario asignar recursos fiscales para concluir la obra.En la conferencia ofrecida ayer estuvieron también Carlos Manuel Urzúa, futuro titular de Hacienda; Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, y el ingeniero José María Rioboó.Para terminar la primera fase del NAIM faltan 88 mil millones de pesos, 30 por ciento del valor total, a obtenerse a través de varias vías.Parsons y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a cargo del desarrollo del NAIM, presentaron al equipo de AMLO alternativas de fondeo sin considerar recursos públicos.Alrededor de 32 mil millones de pesos se podrían cubrir con una nueva emisión de la fibra E.Y propusieron vender terrenos del AICM y concesionar el estacionamiento del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) y la Ciudad Aeropuerto, que tendrá hoteles y comercios.Con lo anterior podrían recaudarse 65 mil millones de pesos más, dijo Federico Patiño, director general del GACM, a REFORMA.Con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) tendrían otros 10 mil 750 millones. Así, sumarían 108 mil millones de pesos.En la página oficial de López Obrador se subieron más de 280 documentos sobre el NAIM.

