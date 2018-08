Cambian al 'Betito' a penal en Veracruz

Ciudad de México— José Alberto Maldonado López o Roberto Mollado Esparza "El Betito", presunto líder de la Unión Tepito, fue trasladado anoche al Penal Federal de Villa Aldama, Veracruz, luego de ser procesado por poseer 88 gramos de metanfetaminas.Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia del Penal Federal del Reclusorio Oriente, vinculó a proceso al presunto líder delictivo y a su hermano José Maldonado López, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio.Sin embargo, en el caso de "El Betito" resolvió que no había datos de pruebas suficientes para vincularlo a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, ya que sus huellas dactilares no aparecen en el arma que la Policía Federal dice haberle asegurado.De acuerdo con fuentes federales, "El Betito" y su hermano fueron trasladados ayer a las 19:30 horas del Reclusorio Oriente al Penal de Villa Aldama, mediante un oficio del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación.El traslado se llevó a cabo sin orden judicial, pues durante la audiencia de ayer, de nueve horas de duración, ni la Fiscalía contra el Narcomenudeo de la PGR ni el propio "Betito" lo solicitaron; de hecho, su defensa pidió a la juez que continuara preso en el reclusorio.Moguel Ancheyta concedió dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria bajo vigilancia judicial, plazo que vence el 16 de octubre y en el que tanto la PGR como la defensa del imputado podrán ofrecer sus respectivos datos de prueba.La Policía Federal detuvo a "El Betito" y a su hermano el pasado 8 de agosto al salir de una unidad hbitacional en la Colonia Rincón del Pedregal o Fuentes del Pedregal poco después de las 16:45 horas.En su informe policial homologado, los agentes reportaron que "El Betito" fue detenido en flagrancia luego de que detectaran que se acomodaba en la parte derecha de la cintura un arma corta calibre 38 súper.Dicho sujeto estaba en posesión de paquetes con 27.3 y 60.7 gramos de metanfetamina, es decir, un total de 88 gramos; mientras que su hermano llevaba 93.2 gramos, repartidos en paquetes de 65.2 y 28 gramos de la misma sustancia.Durante la audiencia, la defensa de Mollado ofreció el testimonio del perito Jorge Alejandro Cruz Zepeda, quien dictaminó que tanto las bolsas con droga como el arma de fuego no tenían ninguna huella dactilar.La juez Moguel desestimó esta prueba para el caso de la metanfetamina, ya que si bien cada uno de los detenidos tenía una bolsa con dicha droga, ésta estaba empaquetada en un total de 140 envoltorios. El perito solo dictaminó las bolsas, no los envoltorios.Peso la consideración fue la contraria en el caso del arma, pues la juzgadora decidió que si el arma fue manipulada pMoguel dijo que la no vinculación por este delito no impide que la PGR continúe investigando el hecho y vuelva a presentar la imputación ante el juzgado de control.

