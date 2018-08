Ciudad de México— El plan del INBA para declarar Monumento Artístico el archivo documental y el acervo bibliográfico de Octavio Paz recibió criticas de escritores y promotores culturales, quienes consideraron acotado el proyecto al no incluir bienes muebles e inmuebles que también conforman el patrimonio del poeta."Sigo apoyando la moción integradora. Sería una pena que (parte del acervo) se perdiera al fragmentarlo. La obra de Octavio es un todo", consideró la escritora Nedda G. de Anhalt, quien suscribió una carta dirigida a las autoridades culturales para proteger integralmente el legado del autor tras la muerte, el 26 de julio, de su compañera y heredera universal, Marie José Tramini, quien no habría dejado testamento.La dependencia que encabeza Lidia Camacho confirmó el miércoles que declararán monumento el acervo personal del Nobel, consistente en libros y documentos, mientras el gobierno capitalino anunció que solicitará el resguardo de los bienes intestados y de su obra.Por disposición del poeta, su archivo tendrá como destino El Colegio Nacional (Colnal), donde permanecerá cerrado 5 años.La Biblioteca de la Universidad de Princeton adquirió, previamente, los archivos de las revistas Vuelta y Plural, fundadas por Paz.La declaratoria prevista considera monumento artístico los "papeles, documentos y correspondencia privada, así como manuscritos y mecanuscritos de sus poemas, ensayos, artículos periodísticos, traducciones, fotografías y archivo bibliográfico", en cualquier formato o soporte, que se hallen en los cuatro domicilios de los Paz-Tramini en la Ciudad de México."No, no, no. Así no es suficiente. Si no se protege todo, será un error histórico; si se hace bien, será el inicio de una nueva tradición: la de preservar archivos personales", publicó en Facebook al respecto Consuelo Sáizar, extitular del Conaculta, hoy Secretaría de Cultura (SC)."Asombra el burocratismo y cortedad en el criterio", opinó, en la misma red, el promotor Arturo Saucedo. "Es el preámbulo de un desastre: sin tener certeza jurídica sobre el legado de Paz, se lo dejan al Colnal, le mandan todo al DIF para su expolio y mutilación para después, irresponsablemente, permitir que el legado quede en manos de las autoridades de CDMX".Se actuó de acuerdo a las previsiones de ley, afirmó la investigadora Louise Noelle, miembro de la comisión de expertos que se pronunció el lunes, de manera unánime, por declarar monumento el archivo documental y el acervo bibliográfico del también ensayista."Eso no quiere decir que se hayan convertido en propiedad del INBA ni de la SC; aún falta que transcurra el proceso (para verificar) si existe un heredero de las propiedades que fueron de la pareja. Subrayo que esto no quiere decir que se haya adjudicado a nadie. Queda protegido, como lo están todos los cuadros pintados por Diego Rivera o José Clemente Orozco", explicó.La declaratoria de monumento, que busca mantener en México el acervo de Paz, no podría contener cada objeto solo porque esté en sus inmuebles, añadió."Puede haber un cuadro, digamos, de Manuel Felguérez, que no tendríamos por qué (incluirlo): la propiedad artística es de Felguérez; la física, no sabemos de quién"."Buscar la declaratoria por el lado de la legislación actual, que sólo piensa en monumentos, no iba a llevar más que a esto. Era una oportunidad que desaprovecharon para inventar un nuevo concepto de protección", consideró el escritor Alberto Ruy Sánchez.Aunque en el discurso gubernamental se destaca la relevancia de la obra de Paz, en los hechos no se encontraron soluciones legales para protegerla, contrastó. Si la obra del poeta se elevaba, como tal, a rango de monumento -se dijo- podría "congelarse" en el ámbito editorial."Si es así, eso habla muy mal de nuestras posibilidades legales o de nuestros asesores legales: la obra debería ser el eje de todo", enfatizó."Creo que hay una preocupación genuina por proteger todo, pero van a dejar que lo haga (la Secretaría de) Cultura de la Ciudad. También creo en la buena voluntad de coordinarse con el Gobierno capitalino para salvaguardar todo, pero hubiera sido ideal tener una salvaguarda previa a nivel federal".Invitado por las autoridades locales para que, junto con otros escritores, opine sobre las acciones que permitan preservar y difundir el legado del poeta, Ruy Sánchez sugirió que el acervo bibliográfico se destine -con su actual disposición y orden de títulos- a la Ciudad de los Libros de la Biblioteca de México."En ese ámbito podrían estar prácticamente todas sus obras de arte, su importante colección de libros, objetos significativos, etcétera".Y añadió: "Los derechos de autor deben ser administrados por una organización creada exclusivamente para ello, con rigor pero con generosidad y eficacia. Y esa organización (similar a una nueva Fundación Octavio Paz) y sus beneficios deberían formar parte de un proyecto articulado de difusión, estudio y conservación de la obra a corto, mediano y largo plazo. En función y a beneficio de ese mismo proyecto, deberán ponerse los bienes muebles e inmuebles, las cuentas de banco y los bienes de la existente asociación civil Amigos de Octavio Paz".'El primer paso ya se dio'.- INBAEl INBA vislumbra avanzar hacia una declaratoria integral, respondió su titular, Lidia Camacho, al preguntarle por qué propusieron como monumento artístico solo el archivo documental y el acervo bibliográfico de Paz."El INBA está consciente de la importancia de preservar la totalidad de la obra poética, literaria y ensayística del Premio Nobel, así como de todo su acervo y bienes. El primer paso ya se dio: la opinión favorable y unánime de la comisión de Zonas y Monumentos Artísticos para que se declare monumento artístico al archivo documental y el acervo bibliográfico de Octavio Paz."Queda ahora analizar leyes supletorias y acuerdos internacionales que permitan seguir avanzando en una declaratoria integral. Como se ha dicho, las instituciones de los gobiernos federal y local coinciden en que la conservación del acervo de Paz reviste la máxima prioridad", respondió por escrito.