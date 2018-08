San Cristóbal de las Casas, Chia.- Pobladores e instituciones sobre la protección y conservación ambiental informaron que se elevaron hasta 122 las muertes de tortugas en las costas de ChiapasTan sólo del 25 de junio a la fecha en un trayecto de 25 kilómetros en playas del municipio de Tonalá han sido localizadas 105 tortugas muertas ha documentado el Santuario Puerto Arista ubicada en la Región Marina Prioritaria Número 39 de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que trabaja para la protección de los quelonios.Desde esa fecha especialistas trabajan para conocer las causas de la muerte de las tortugas y hasta hoy no hay resultados claros de las necropsias, sin embargo, continúan las investigaciones, hasta el momento se sabe que algunos ejemplares tienen golpes en el caparazón y en la cabeza.Varias instituciones gubernamentales e instituciones de investigación trabajan desde que se conoció la muerte de las tortugas para conocer las causas de los decesos ya que en años anteriores el número de estos animales que se encontraban muertos en el litoral no pasaba a más de 20.Desde el 15 de junio pescadores reportaron a las instituciones con presencia en la zona el hallazgo de los cuerpos de las tortugas que han sido arrojadas por el mar en estado de descomposición.Las tortugas muertas miden hasta un metro y podrían tener entre 80 y 100 años de vida.En un comunicado conjunto el ayuntamiento de Tonalá, la Cofepris, Semarnat, Profepa, Conapesca, Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) detallaron que 111 de las tortugas muertas pertenecen a las especies Golfina (Lepidochelys olivacea), cinco carey (Eretmochelysimbricata) y seis prietas (Chelonya agassizi).En cuanto a sexos, 65% son hembras, 29 % machos y el 6% “no se logró determinar el sexo por el grado de descomposición del cadáver".Aunque el fenómeno se reportó el 15 de junio, hasta el momento las instituciones dan una postura para explicar que desde que conocieron el caso han realizado “recorridos nocturnos y diurnos coordinados”.En estos recorridos participan la Secretaría del Medio Ambiete y Recursos Naturales (Semarnat), Conanp, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado (SEMAHN), Fiscalía para la Atención de Delitos Ambientales del Estado (Fepada), Comisión Nacional del Pesca y Acuacultura (Conapesca), Secretaría de Pesca del Estado (Sepesca), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y Protección Civil.Dos meses después de que se halló el primer ejemplar fallecido en el litoral chiapaneco las instituciones no tienen los resultados de las investigaciones, ya que “debido a que las necropsias y análisis de tejidos, no se han realizado debido al avanzado estado de descomposición en el que se han encontrado los ejemplares”.Incluso “la marea ha impedido entrar alta mar con el apoyo de la Secretaría de Marina para la búsqueda de ejemplares que pudiera ser muestreados por sangre y restos de alimentación”.Explican que “de acuerdo a los reportes los ejemplares muertos al menos el 10% presenta evidencia de interacción con el humano por golpes heridas en la cabeza y caparazón o con evidencias de artes de pesca en su cuerpo (redes y anzuelos)”.Las instituciones aseguraron que el número de quelonios muertos ha disminuido en esta segunda quincena de agosto, pero tomarán acciones como “fortalecer los temas de pesca sustentable con las cooperativas pesqueras de media altura por parte de la Conapesca”.También se intensificarán los recorridos conjuntos para desalentar la captura de tortugas que ovipositan en la playa así como la depredación de sus huevos.En el comunicado se dice que se realiza la “toma de muestras de agua” con el fin de confirmar la presencia de Florecimiento Algal Nocivo (FAN) u otro factor que pudiera incidir pero queda pendiente esta actividad por realizarse “en la primera oportunidad que las condiciones meteorológicas lo permitan”.Investigadores dijeron por separado que el caso de la tortuga carey, está en peligro de extinción ya que una de cada mil llega a edad adulta.En el 2017 se rescataron 720 mil huevos en las costas de Tonalá, lo que significa que únicamente habrían sobrevivido 720 tortugas.

