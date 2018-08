Ciudad de México— Detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) costaría 100 mil millones de pesos al Gobierno: 60 mil millones por las obras ya hechas y 40 mil millones de gastos no recuperables de contratos ya firmados, dijo Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Al presentar el dictamen técnico sobre el NAIM, Jiménez Espriú señaló que estos costos tendrían un impacto considerable en el Presupuesto federal de 2019, por la aceleración de los gastos financieros adquiridos, y tendría un posible impacto negativo en los mercados financieros.El dictamen realizado por el próximo Gobierno acotó las opciones para la nueva terminar aérea a dos: frenar su construcción o no.Jiménez Espriú explicó que la primera implicaría que se mantengan las operaciones del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.La posibilidad de que el NAIM siga en marcha mediante una concesión a un privado no fue mencionada.La puesta en marcha de la terminal, dijo, representaría una mayor capacidad para operaciones aéreas y ya tiene un avance del 31 por ciento.Sin embargo, su costo es un aspecto negativo, ya que se encareció al pasar de 169 mil millones de pesos en 2014 a 300 mil millones de pesos actualmente.Además, hay un retraso de cuatro años en su construcción.Jiménez Espriú también resaltó que la obra representa impactos ambientales negativos.En contraste, construir dos pistas en Santa Lucía y mantener operaciones en el AICM implica menor tiempo para el inicio de operaciones y menor afectación a la Ciudad de México, entre otros factores.Esta opción tiene a su favor además, señaló, menores costos de construcción, que serían de 70 mil millones de pesos, y de mantenimiento.Sin embargo, informó, un dictamen de MITRE, perteneciente al MIT y especializado en temas aeronáuticos, expone que no es viable operar paralelamente dos aeropuertos.Especialistas del próximo Gobierno han recomendado que otra empresa realice un nuevo estudio para determinar si es así, expuso.Hacer ese nuevo estudio tomaría alrededor de 5 meses y costaría entre 150 y 200 millones de pesos, detalló.Jiménez Espriú reconoció que cancelar el NAIM implicaría negociar con acreedores.Por otra parte, detalló que el dictamen técnico ya está disponible en Internet para que todos puedan consultarlo.El 8 de septiembre se darán a conocer los dictámenes y se presentarán las bases para iniciar las mesas de consulta para que la ciudadanía tome la decisión definitiva, añadió el presidente electo, López Obrador.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.