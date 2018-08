Ciudad de México— La organización civil Derecho Sin Fronteras (DSF), dedicada a trabajar temas de urbanismo y derecho a la ciudad, mapeó los riesgos que dejó el sismo del 19 de septiembre y detectó daños "maquillados" en obras nuevas.El atlas integrado por DSF prioriza las demarcaciones más afectadas, como Benito Juárez, donde incluso ha detectado daños ocultos.Las colonias Álamos, Del Carmen, Nativitas, Américas Unidas, Del Lago, San Simón e Independencia se encuentran en zonas de riesgo alto o muy alto debido a que el tipo de suelo aumenta la intensidad sísmica, alerta la agrupación."Una de las delegaciones con más fisuras en el suelo es Benito Juárez y, sin haber consultado el Atlas de Riesgo, se están construyendo inmuebles de más de cuatro pisos."También hay edificios nuevos que no se cayeron, pero tuvieron daños y no fueron evaluados, se maquilló el exterior y siguen a la venta", alertó Víctor Hirales, fundador de la organización civil.Por ejemplo, la Torre Arizona en Calzada de Tlalpan 605, Colonia Álamos, se ofrece actualmente como un complejo de 11 niveles, tres de estacionamiento y con 34 departamentos que se publicitan con acabados de lujo cuyo valor parte desde los dos millones 470 mil pesos.Sin embargo, apenas un mes después del 19 de septiembre, obreros trabajaban al exterior para borrar las huellas del sismo, que provocaron grietas sobre los muros exteriores donde incluso era posible ver desde la calle el interior de los departamentos.Reforma contactó a la inmobiliaria para consultar la validación oficial de la seguridad de la obra, la petición fue canalizada, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.De acuerdo con el abogado, 2 de los 13 edificios colapsados fueron construidos apenas dos años antes del sismo -Zapata 56 y Bretaña 90-, el Gobierno delegacional sigue sin considerar su propio Atlas de Riesgos para autorizar la construcción de nuevos desarrollos."El aumento de la presión inmobiliaria al este de la delegación debe ser muy vigilada. La construcción de edificios de gran altura debería ser evitada o condicionada a normas muy estrictas", señaló Tristan Buteau, coordinador de la oficina de Desarrollo Urbano de la DSF.El diagnostico independiente abarca hasta el momento en Benito Juárez, Iztacalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa.El análisis independiente contrasta la información del Atlas Nacional de Riesgos del Cenapred con los delegacionales y datos de la Comisión Nacional del Agua y un mapeo topográfico GPS hecho por los miembros de Derecho Sin Fronteras.

