La industria automotriz y de autopartes de Japón está dispuesta en aumentar sus inversiones en México una vez que termine la renegociación del TLC, informó Marcelo Ebrard.En una conferencia de prensa, luego de que el Presidente electo -Andrés Manuel López Obrador- se reuniera con el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, el futuro Canciller mexicano -Marcelo Ebrard- indicó que el País asiático tiene planeado aumentar sus inversiones en el País."El Ministro de Asuntos Exteriores mencionó que la industria automovilística y de autopartes, que es muy poderosa, está dispuesta a aumentar más sus inversiones en México una vez que concluya las negociaciones en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", afirmó Ebrard."Una vez que quede claro cuáles son las reglas, ellos están dispuestos aumentar la inversión para que las partes de los automóviles se produzcan en nuestro País y Norteamérica crezca. Están a la expectativa de lo que ocurre en las negociaciones en curso", añadió.Al ser cuestionado sobre si había preocupación por los intereses de las empresas japonesas establecidas en México ante los resultados del TLC, Ebrard precisó que los japoneses desearon suerte a México en la renegociación del acuerdo trilateral."Entienden que el proceso de la negociación puede tardar todavía semanas, pero que ellos están dispuestos en aumentar sus inversiones. Es decir, el porcentaje de autopartes y de componentes de la industria automotriz japonesa que se hacen en México aumentaría todavía más en los próximos cinco años", manifestó el próximo Canciller.Ebrard indicó que el Canciller japonés planteó el interés de su Gobierno de ampliar la relación entre México y Japón una vez asuma López Obrador como Presidente, con lo que se fortalecería el acuerdo comercial que se firmó en 2015 entre ambos países. De esta manera la balanza comercial de México será mejor con respecto a Japón, dijo Ebrard, cuyo superávit es de 11 millones de dólares.De acuerdo con el ex Jefe de Gobierno, en la reunión que, duró alrededor de 40 minutos, se habló también de la cooperación entre México y Japón, particularmente sobre el Centro de Prevención de Desastres."Esta cooperación ya lleva muchos años, pero se quiere profundizar. Entonces, me pidió el Presidente electo que organice una visita en el mes de octubre a Japón con el próximo Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y con el que será el responsable de las tareas de Protección Civil en el próximo Gobierno", puntualizó.Detalló que Kono manifestó su interés en reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que México debería de tener un lugar permanente en el organismo."En esa realidad consideran ellos que México debe de tener un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, por el peso que tiene México, no sólo en población, sino en economía, cultura y en relaciones internacionales, peso político", expresó.También sobre cooperación política trataron el tema de la desnuclearización en el mundo.

