Investigan a mando de la Marina por lavado

Ciudad de México— El contralmirante Vidal Preciado Díaz Mirón y la empresa de su hijo están bajo la mira de las autoridades por presunto lavado y por incumplimiento de contratos con la Marina (Semar).Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de Preciado."(Preciado Díaz Mirón) muy probablemente forma parte de un esquema creado con el propósito de obtener recursos por parte de una dependencia gubernamental de manera ilícita y realizar operaciones con éstos a través del sistema financiero", alegó la UIF, según documentos judiciales consultados por REFORMA.Agrega que al contralmirante en retiro se le vincula con una empresa beneficiada por adjudicaciones de la Semar.La Marina rescindió tres contratos a Mexican Center of Communications and Naval Services (MCCNS), propiedad de Vidal Preciado Flores, hijo del marino, por la venta de radares y calibración de equipos marítimos.El pasado 9 de abril, el Órgano Interno de Control (OIC) de Semar publicó en el Diario Oficial tres edictos sobre procedimientos de rescisión de contratos adjudicados en 2014, 2015 y 2016 a MCCNS.Los contratos fueron adjudicados a la compañía representada por Preciado Flores, pero no constan en Compranet ni en el portal de transparencia de Semar, por lo que se desconoce su monto o lo que se compró con ellos.Los edictos del OIC de Semar están fechados el 27 de marzo, mismo día que medios de Yucatán reportaron que autoridades locales identificaron a Preciado Flores como el homicida del chofer de Uber Nestor Mariano Marín por una deuda de drogas.Las rescisiones de los contratos 13-SCIA/068-2014 y 13-SCIA/021-2016 derivan de "no haber entregado la totalidad de los bienes estipulados", mientras que el contrato 13-SCIA/037-2015 fue anulado "por no haber efectuado las pruebas HAT/SAT, así como el entrenamiento MINS para dos personas".Las siglas HAT/SAT se refieren a pruebas de calibración de equipos marítimos, como radares, que son la especialidad de Preciado Flores, quien es ingeniero en electrónica y "especialista en tecnología naval", según su perfil en LinkedIn.En su sitio de internet, MCCNS dice representar en México a quince marcas de equipos de tecnología naval, pero no menciona la Semar entre sus clientes, aunque sí incluye fotos de navíos de la Armada.El 26 de junio, MCCNS fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública para recibir nuevos contratos durante tres años y tres meses.Un juzgado federal de Colima, en tanto, concedió el 31 de julio un amparo al contralmirante Preciado Díaz Mirón contra el congelamiento de sus cuentas, con base en criterios de la Suprema Corte sobre las facultades de la UIF.Consultada por REFORMA, la Marina confirmó que fue la propia dependencia quien denunció el incumplimiento y está a la espera de que MCCNS resarza el daño.Crimen brutal en la torre MagniaEl pasado 15 de marzo, Nestor Marín fue ejecutado de un balazo en la cabeza en el noveno piso del edificio de oficinas Magnia Corporate de Mérida, donde MCCNS compartía el espacio con firmas como Coca Cola y Nestlé.De acuerdo con la Fiscalía General de Yucatán, Preciado Flores sacó el cadáver de su oficina con ayuda de su asistente, una estudiante de 24 años que está sujeta a proceso por encubrimiento.Mabel Rosique, la asistente de Preciado, declaró que su jefe la amenazó de muerte y la obligó a ayudarlo a sacar el cuerpo de Marín en una maleta y luego abandonarlo en un basurero.Preciado Flores -quien se encuentra prófugo desde marzo- ya tenía un historial de acusaciones penales e incidentes de tránsito relacionados con drogas en Yucatán.Según publicaron medios locales en su momento, la probable causa del homicidio fue una deuda de 20 mil pesos por drogas que Marín distribuía a sus clientes.El cadáver de Marín fue hallado el 17 de marzo en la zona de Chuburná, a una hora de Mérida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.