Ciudad de México— Citibanamex perdió en definitiva el litigio para cobrar una deuda de 6 mil 745 millones de pesos a Oceanografía.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el miércoles los últimos recursos con los que el banco buscaba una revisión final de su caso.Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte confirmó el desechamiento de los recursos de Citibanamex, dictado en marzo pasado por la Presidencia de la Corte, al estimar que no hay tema de Constitucionalidad que amerite la intervención del máximo tribunal.Con ello, quedaron firmes las sentencias que un tribunal colegiado de circuito dictó en febrero, en las que negó a Citibanamex el amparo con el que buscaba ser reconocido como acreedor en el concurso mercantil de la naviera.El Noveno Tribunal Colegiado Civil en la Ciudad de México determinó en su fallo que la institución financiera no puede cobrarle el 98.6 por ciento de la supuesta deuda que reclama a la empresa de Amado Yáñez Osuna.Todas las instancias judiciales fallaron en este asunto contra Citibanamex, que nunca pudo probar legalmente la existencia de las operaciones de factoraje con Oceanografía.Desde el 7 de septiembre de 2015, el Magistrado Armando Cortés Galván, titular del Primer Tribunal Unitario Civil y Administrativo, dejó fuera del concurso de Oceanografía casi todo el monto del supuesto fraude de la empresa en agravio del banco.Cortés Galván negó reconocer seis de los 10 créditos reclamados por Citibanamex a Oceanografía, validando sólo cuatro por un monto de 112 millones de pesos.El pasado 15 de enero, el Juez federal Felipe Consuelo aprobó un convenio de la naviera con sus acreedores para salir de la quiebra, con una quita del 96 por ciento de las deudas, por casi 12 mil millones de pesos.La eliminación definitiva de Citibanamex deja a salvo el convenio, que fue aprobado por una estrecha mayoría de acreedores, pero aun así, Oceanografía no puede operar mientras no consiga nuevos contratos de servicios petroleros.Al banco también le queda proceso penal para cobrar el adeudo, aunque para ello debe litigar para que Yáñez sea declarado culpable y condenado a pena de prisión y a la reparación del daño, que difícilmente podría subsanar en su totalidad.Yáñez estuvo una temporada en la cárcel y el año pasado consiguió la libertad provisional.

