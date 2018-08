Ven 'impulsivo' plan de salarios de AMLO

Ciudad de México— Especialistas en finanzas opinaron que la propuesta del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de subir a 101 pesos el salario mínimo para 2019 o duplicarlo para fin de sexenio son planteamientos impulsivos.En el foro "Balance de reformas estructurales en torno a salarios", realizado en el Senado de la República, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex refirió que debido a las condiciones del País, y a variables financieras esto sería posible, hasta 2030."Sí se puede llegar al ajuste al salario mínimo acordado. Para esto se necesita un acuerdo nacional, no es simplemente de hacer señalamientos y ajustes sin sentido", indicó,Recordó que Coparmex ha señalado que esta proyección, con la que dijo, se alcanzaría la línea de bienestar, podría ser posible, pero con más de una década de diferencia."La propuesta de Coparmex es en 2030, la propuesta en el nuevo proyecto de nación está hablando que dentro del sexenio lleguemos a esa parte", apuntó."Coparmex está pensando que lleguemos a lo mejor, con un plan no tan impulsivo, si se le pudiera llamar, como el plan del próximo Gobierno", agregó.Para alcanzar esta meta, indicó, es necesario que se eliminen intereses sobre el concepto del salario mínimo, que dijo, ha servido como bandera política.Advirtió que si se toman a la ligera los ajustes en cuanto al salario podría traer consecuencias como inflación y desempleo, y aconsejó tomar en cuenta las fluctuaciones regulares en la canasta básica."Hubo quien con intenciones de politizar el salario mínimo, se buscaba intentar colgar como medalla", criticó.Roel sugirió que se realice un exhaustivo análisis que tome en cuenta la evolución y distribución de la masa salarial."Coparmex confía en que iniciemos bien estos meses en este tema y que se tomen las determinaciones", expuso."Estos temas se tienden a politizar, yo lo que sugeriría es que simplemente dejemos esa responsabilidad a la Comisión nacional de los Salarios Mínimos".En tanto, Norma Samaniego, quien se desempeñó como Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el gobierno de Zedillo, resaltó la necesidad de que se cambie el modelo de desarrollo económico y resaltó que el aumento no se logrará sólo con decretos."Es mucho más complejo, pues va estrechamente ligado al tipo y calidad del empleo que pueda generarse, a la economía, al nivel y complejidad de las ocupaciones, implica migrar hacia estructuras competitivas de mayor nivel agregado, articular los distintos instrumentos de política económica y social hacia este objetivo y reorientar el modelo de desarrollo", expuso.También sugirió al Presidente cuidar los equilibrios macroeconómicos para evitar efectos desestabilizadores o inflaciones que podrían ser difíciles de controlar, como lo ocurrido en los años 80."Tuvieron un altísimo costo social y desplome acelerado de los salarios e ingresos", apuntó.En el foro moderado por Alejandro Encinas Nájera, académico e hijo del futuro subsecretario de Gobernación, Juan Moreno de la Facultad de Economía de la UNAM indicó que las acciones que se emprendan en este tema deberán tomar en cuenta la agenda de desarrollo.

