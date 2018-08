Monterrey— Luego de que un juez de control dictó el martes la no vinculación a Rodrigo Medina por supuesto incentivos ilegales a la empresa coreana Kia, el exsubprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, acusó al gobierno federal de proteger al exmandatario de Nuevo León."Hay una larga lista de casos de corrupción (impunes) en el país y el de Medina es uno más que se queda sin pena. A la investigación no le faltó nada", dijo.El ahora titular de la Unidad de Transición del Sistema Estatal Anticorrupción rechazó la resolución del juez de Control Jorge Antonio Hernández Torres, quien afirmó que el Ministerio Público no precisó los hechos delictivos que le atribuían a Medina, violando su derecho a una defensa adecuada."Son las ganas del gobierno federal de proteger a Medina", acusó."Es absurdo pensar que el gobernador en turno no participó en un acto de la magnitud de Kia. A la investigación no le faltó nada... es increíble que los jueces tomen una actitud de 'aquí no pasó nada', es una posición en contra de la verdad".Canales dijo que espera que la actual Fiscalía Anticorrupción amplíe las investigaciones y vuelva imputar al exgobernador priista.En cuanto al juicio que le queda pendiente a Medina por el uso de un helicóptero para viajes personales, Canales advirtió que si las autoridades federales siguen usando el mismo criterio la investigación tampoco prosperará.También acusó al Congreso local de entorpecer la investigación al forzar a la entonces Subprocuraduría Anticorrupción de entregar a la actual Fiscalía Anticorrupción las investigaciones a medio proceso.Entrevistado tras una gira por García, "El Bronco" defendió el trabajo de Canales, quien integró la carpeta de investigación contra Medina, y contra otros 19 exfuncionarios que también fueron exculpados."Todo se hizo bien, tendrá que llegar el momento que encontremos jueces que apliquen bien la justicia", dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.