Estaban un chino, un alemán, un estadounidense y un mexicano... el cerebro de los cuatro es el mismo, pero el mexicano ¿es corrupto porque lo tiene tatuado en su ADN?Parece un típico chiste de la picardía nacional, pero el neurofisiólogo Ranulfo Romo se apresura a dar respuesta: la corrupción, la impunidad o la violencia no son características incluidas en la genética de los mexicanos; simplemente cambian las características sociales y económicas en las que se desenvuelven."Nacemos predispuestos a aprender porque el cerebro es curioso; pero hay que modularlo. Hay modulaciones internas, pero también hay las del Estado", señala el galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en el año 2000.La genética puede ser privilegiada, pero en un entorno pobre en estímulos no sirve de nada, advierte Andrew Almazán, director de investigación del Centro de Atención al Talento, especializado en atención a niños sobredotados."El potencial genético puede estar, pero si el ambiente no es el adecuado posiblemente no se desarrolle. Es como un músculo, se desarrolla o se atrofia".El cerebro, esa compleja estructura que con sus mil millones de neuronas y su kilo y medio de masa húmeda hace funcionar a la perfección el resto del cuerpo humano, es lo que menos se procura en términos de estimulación, educación y nutrición en un país como México.De acuerdo con especialistas en neuropsiquiatría, neuropediatría y neurobiología, esas tres áreas de oportunidad son suficientes para potenciarlo.El avance en la investigación científica, comenta Perminder Sachdev, director del Centro para el Envejecimiento Sano del Cerebro en la Universidad de Nueva Gales, Australia, muestra que la genética no es decisiva para el desarrollo de mentes brillantes, no existen diferencias significativas en cuanto a la estructura y funciones entre los cerebros de individuos que pertenecen a distintas poblaciones.En cambio, sí hace la diferencia el medio ambiente en el que crecen las personas y los estímulos que reciben, incluso la alimentación desde los primeros días de nacidos.El reto entonces no es heredar el cerebro de Einstein o Hawking, sino estimular constantemente esos millones de conexiones nerviosas; los desafíos le gustan a las neuronas y son fundamentales para que cada persona explote su inteligencia al máximo y, de paso, prevenga o retrase enfermedades como el alzheimer.Resulta igual de importante entonces, dice Sachdev, leer libros que llevar una dieta equilibrada. Sólo que en México, 72 por ciento de adultos y 33 por ciento de niños consume grasas saturadas de más, tienen sobrepeso u obesidad y, en cuanto a la lectura, apenas se leen dos libros al año, en promedio."Se consume mucha grasa y muchas son saturadas; mucha carne roja y pocos vegetales", ejemplifica el neuropsiquiatra, quien estuvo en el País para participar en el Festival de Arte y Ciencia El Aleph, organizado por la UNAM.Para liberar el verdadero potencial de las personas es necesario apostar a los cambios. Pero no sólo es tarea de los maestros estimular los cerebros infantiles; mamá y papá tienen un rol primordial.Todo cuenta. La lactancia materna, por ejemplo, aumenta la inteligencia hasta 10 puntos, pero en México apenas el 14 por ciento de los bebés son amamantados.En el país, el problema es que la estimulación empieza tarde, estima Antonio Rizzoli, titular de la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México.El especialista considera que esta motivación debe suceder incluso desde el vientre materno y, al nacer, los bebés deben continuar siendo estimulados; para un niño mexicano este impulso llega hasta que ingresa a primaria, entonces ya perdió seis valiosos años en su desarrollo cerebral.Y para muestra... Rizzoli cita: uno de cada dos niños reprueba en español y a los 15 años seis de cada 10 reprueban en matemáticas, según datos de la prueba PISA."No es lo mismo un niño que llega a la primaria a aprender a hablar, a un niño que llega a aprender gramática. No es lo mismo un niño que llega a aprender el concepto de número a aprender aritmética."El niño empieza a aprender desde el útero, y (es mejor) si les damos herramientas desde el embarazo y recién nacidos para ir construyendo habilidades de lenguaje y cognitivas y aprender lo que les corresponde en la primaria", agrega.Sachdev, coloca la estimulación cerebral también en el seno familiar, y lo lleva más allá, plantea recuperar la convivencia entre padres e hijos, que se ha perdido con la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales.El investigador de origen indio señala que los cerebros han cambiado, son diferentes y están en un experimento constante, pero es importante moderar el uso que se hace de dispositivos móviles y conversaciones digitales."Creo que se tienen que desconectar a los niños y a los adultos de la tecnología aunque sea una vez a la semana. Hacer una noche familiar y platicar, interactuar, jugar; mejorar las relaciones personales, tener tiempo de calidad y unión familiar", sugiere.Tan simple y tan complejo a la vez. El neuropediatra Rizzoli lamenta que en México, la falta de estimulación al neurodesarrollo ni siquiera se debe a un tema socioeconómico, pues tampoco son estimulados los chicos que viven en un ambiente solvente. El problema es que los papás desconocen que la estimulación es de suma importancia, y como no es obligatoria, está prácticamente ausente.En contraste, para quienes dudan de la calidad de los servicios en estancias infantiles públicas, el experto del Hospital Infantil señala que se ha demostrado que estos niños, ingresados a partir del primer año de vida y con más de seis meses de permanencia, triplican la probabilidad de un desarrollo normal.El Doctor en Ciencias refiere estudios que revelan que los niños estimulados en los primeros años de vida, en etapas adultas tienen un retorno por cada dólar que se invirtió en ellos, de 8 a 12 dólares.Por el contrario, la falta de estimulación puede tener consecuencias graves. "Por ejemplo, un niño que de recién nacido o durante el primer año de vida no se le mira a los ojos, que es una forma de estimulación, es muy probable que después no mire a los ojos y podría ser confundido con autismo", describe Rizzoli.De los 12 millones de niños en el País, agrega el neuropediatra, apenas 700 mil están inscritos a algún tipo de programa de educación inicial.Almazán hace énfasis en la educación. No es casual que los niños mexicanos tengan aversión a las matemáticas o no comprendan lo que acaban de leer. "Memorizar no es pensar".En otros países, señala, otra forma de estimulación al cerebro es que, más allá de los estudios formales, los chicos aprenden un oficio."Si México no se pone a trabajar en este asunto, la diferencia será irremediable, pero todavía puede recuperarse", confía el director de investigación del Centro de Atención al Talento.Su optimismo tiene fundamento. El neurocientífico estadounidense David Eagleman, autor de El cerebro. Nuestra historia (Anagrama), entre otros títulos, estudia la plasticidad cerebral, esa capacidad para adaptarse y cambiar (Reforma, 12/01/2018).Uno de los proyectos de su laboratorio es construir una plataforma para la sustitución sensorial que permite, con técnicas no invasivas, compensar la pérdida de un sentido con el suministro de información por otro canal. Un ejemplo es el VEST, un chaleco para que los sordos puedan oír. Después de cinco días de uso, un sordo de nacimiento puede identificar algunas palabras. Puede verse en la página de NeoSensory, la compañía del científico, donde trabajan 20 personas."Entiendo el cerebro como un dispositivo de cálculo de uso general. Eso significa que, cualquier información que entre, el cerebro descubre qué hacer con ella, y eso abre la posibilidad de alimentar el cerebro con otros tipos de información. Y en eso estamos", refiere Eagleman.La plasticidad cerebral abre una infinidad de posibilidades de investigación a futuro, también para los países que buscan un cambio en sus sociedades: si la corrupción no es un asunto de genética, el panorama puede ser alentador.El investigador Federico Bermúdez Rattoni lo aclara todavía más: "todo el mundo, en mayor o menor medida, es corrupto. La corrupción es una deformación de nuestra sociedad; simplemente es parte de cómo hemos ido desarrollando nuestras interacciones humanas. Esto de que los mexicanos somos corruptos por naturaleza es falso".El especialista en neurobiología de la memoria de la UNAM señala que en todas las sociedades existe en mayor o menor medida corrupción y eso depende del control que la sociedad misma tenga de estos sistemas."Son determinantes sociales que hacen más proclives a la corrupción, a una persona que a otra, y no tiene nada que ver con el sistema nervioso central", asegura Bermúdez Rattoni.Estaban un chino, un alemán, un estadounidense y un mexicano. El cerebro de los cuatro es el mismo en estructura, ¿qué los hace diferentes? El entorno en el que se desenvuelven, los estímulos que reciben desde la infancia, la educación que cursan y la calidad alimentaria a la que tienen acceso.