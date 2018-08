Crece violencia política contra mujeres

Ciudad de México— En dos años se duplicaron los casos que llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violencia política contra las mujeres en razón de género.Adriana Bracho, magistrada del Tribunal, refirió que en el proceso electoral de este año resolvieron 56 asuntos de ese tema, mientras que en 2016, fueron 26 y en 2017, 34.Los 56 casos, agregó, representan el 50.9 por ciento del total de los asuntos resueltos por el TEPJF en temas de género.De los 56 asuntos, agregó, 22 fueron infundados y otros 12 desechados."Quiere decir que nos queda pendiente un gran trabajo para fomentar la cultura de la denuncia y la correcta argumentación en la presentación de los asuntos; se hace el esfuerzo, se llega a la autoridad, pero sin un asunto correctamente integrado el Tribunal no puede resolver", argumentó."Desafortunadamente, el mayor número de mujeres que compitieron en el pasado proceso electoral estuvieron acompañadas durante todo el tiempo de un aumento importante de violencia en su contra".Al participar en la inauguración del foro "Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, Proceso Electoral 2017-2018", el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana, lamentó que a pesar de que este tipo de agresiones crecieron, no se ha tipificado."Hemos hecho un trabajo con senadoras, diputadas, con organizaciones sociales y universidades, para apoyar, en el marco del nuevo Congreso de la Unión, que inicia actividades el primero de septiembre, para que de manera rápida se pueda tipificar y poder atender en los procesos electorales del próximo año", destacó.En total, dijo, recibieron 40 denuncias por violencia política con motivo de género, principalmente por agresiones verbales o en redes sociales.En tanto, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela, destacó que las mujeres ocuparán el 48 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados y el 49.22 por ciento de los escaños en el Senado."Desafortunadamente sabemos que siguen prevaleciendo los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, porque no se ha erradicado la cultura patriarcal", manifestó.El Fiscal Díaz Santana dio a conocer que las denuncias por uso de fondos públicos para apoyar a partidos políticos y candidatos se redujo en 70 por ciento."Para notros significa que la estrategia de blindaje electoral fue efectiva, Fepade visitó todas las entidades federales, habló con los Gobernadores, se les sensibilizó que era importante tener condiciones de equidad política", consideró.

