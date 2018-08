Ciudad de México— Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, libró una imputación de la PGR por el supuesto nombramiento de policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza.Las designaciones que le fueron imputadas son las de Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos y Luis Rey Landeche Colorado, quienes se encuentran presos por su presunta implicación en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca el 11 de enero de 2016, indican documentos judiciales.Roberto Paredes Gorostieta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Xalapa, resolvió no vincular a proceso al ex colaborador de Javier Duarte por el delito de violación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al no haber datos de prueba en su contra.En la misma causa penal, con número 14/2018, Paredes también decidió no procesar a José Luis Navarrete Ortega y Aurelio Lazcano Guerrero, quienes se desempeñaron como jefes del Departamento del Recursos Humanos de la SSP estatal entre 2011 y 2016.Este ilícito, cuya aplicación es poco común, se castiga con dos a ocho años de prisión y de 500 a mil días de multa, de acuerdo con el apartado IV del artículo 139 de la norma.La Subprocuraduría de Delitos Federales ofreció 12 datos de prueba contra los funcionarios, entre ellos las credenciales de los agentes firmadas por Bermúdez y los avisos de personal suscritos por los dos coacusados.Sin embargo, sin pretenderlo, la PGR presentó entre los documentos de prueba algunos que terminaron por deslindar a los ex funcionarios.El impartidor de justicia decidió dejar abierta la posibilidad para que la PGR siga indagando el caso y, eventualmente, presentar de nuevo la acusación.No obstante, Bermúdez presentó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en esa materia, en esta capital, demandando que se dicte el archivo definitivo de este expediente.El extitular de la SSP está preso en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, donde enfrenta tres procesos por enriquecimiento ilícito, desaparición forzada, abuso de autoridad y tráfico de influencias, todos en el fuero común.

comentarios

