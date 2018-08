Ciudad de México— La futura titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, adelantó que desde la dependencia impulsará un modelo de familia que priorice la "democratización" y modifique el patriarcado.Aunque no precisó a través de qué medidas se alcanzará ese objetivo, afirmó que se verán beneficiados actores que anteriormente han estado en posición de desventaja o exclusión en el seno familiar."Vamos a tratar de cambiar el sistema patriarcal por un sistema de democracia familiar. Ese es mi proyecto", dijo.Sánchez Cordero indicó que abogará por que las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres sean sujetos plenos de derechos."Tengo un proyecto de democratización de la familia, la vamos a ir impulsando; ¿cuántas familias tenían personas discapacitadas que no querían ni siquiera exhibirlas? Hoy van a tener un lugar porque vamos a democratizarla", planteó."Los niños eran objetos de protección; hoy queremos que sean sujetos plenos de derechos, que tengan voz en sus familias".Agregó que el plan también combatirá el patriarcado mediante la distribución igualitaria de las tareas del hogar."Los roles y los estereotipos, la mujer solamente (se dedica) primordialmente a las labores del hogar con tres o cuatro jornadas, hoy (buscaremos) que todos colaboren por igual en las labores", apuntó.Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aplaudió la propuesta de Sánchez Cordero.En entrevista, refirió que, aunque el Estado mexicano ha firmado y ratificado las convenciones sobre los derechos de la niñez y las personas con discapacidad, ambos grupos han padecido restricciones en el goce de sus garantías."Esas dos convenciones establecen claramente a cada uno de estos dos grupos como sujetos de derecho y no como objetos de asistencia y cuidado; me parece que, en ese sentido, (Sánchez Cordero) retoma esta obligación que tiene el Estado mexicano desde hace varios años", comentó el activista.Para Cortez, la futura titular de la Segob aún debe explicar cuál será la vía para alcanzar el objetivo de lograr la democratización familiar."Ya nos dijo qué quiere hacer, yo creo que falta el cómo, es decir, si supondría modificaciones a leyes, generar nuevas leyes, establecer programas específicos, campañas, algún tipo de recursos legales", consideró."Lo que necesitamos es ir concretando todos estos derechos que están en las convenciones, pero que no siempre tienen mecanismos eficaces, al alcance de las personas, para reclamar o exigir que se establezcan y se garanticen estos derechos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.