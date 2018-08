Piden candados para 'superdelegados'

Ciudad de México— El experto en desarrollo social Rodolfo de la Torre recomendó que se establezcan candados para evitar que los "superdelegados" propuestos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puedan utilizar sus cargos con fines electorales.El director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) reconoció que es difícil separar la operación política de la administrativa del Gobierno federal.No obstante, aseguró que sí es posible disociar lo electoral de quienes serán los delegados únicos.El especialista indicó que una manera de hacerlo es establecer candados a su desempeño.Uno de ellos, detalló, puede ser prohibir que los futuros delegados compitan por espacios políticos algunos años después de su renuncia al cargo."Por ejemplo, no podrían ser candidatos a gobernador, a senador o a cualquier posición a nivel local a menos de que se hayan separado del cargo, digamos, dos años antes de la elección correspondiente", señaló.De la Torre advirtió que no limitar la figura de los "superdelegados" es un riesgo porque pueden convertirse en personajes que compitan con los poderes locales y que dificulten la comunicación entre los estados y el Gobierno federal."La parte riesgosa es que una persona con ese poder rivaliza con los poderes locales y esto puede convertirse incluso en una competencia política en que quien esté ahí más que facilitar la comunicación con el Gobierno federal la obstaculice o la filtre y adicionalmente pueda amasar tal influencia que después pueda ser factor político local, por ejemplo, un candidato a la gubernatura", aseveró.El experto en desarrollo social expuso que, además de estos candados, deben existir reglas claras respecto a lo que podrán y no realizar los delegados únicos a fin de reducir la discrecionalidad en el uso de los fondos y en el ejercicio de sus funciones."Deberá haber reglas claras de qué asuntos pueden tratar directamente estos delegados únicos y qué asuntos pueden tratarse directamente con otras autoridades del Gobierno federal para que no haya discrecionalidad", insistió.Consideró que la medida propuesta por López Obrador generará importantes ahorros presupuestales porque, desde su punto de vista, tener tantos delegados en cada estado del País es un enorme dispendio de recursos económicos y técnicos."Hay que reconocer que, de todas maneras, existe en la actual estructura un dispendio de recursos por tener a tantos delegados que, a veces, no termina de unificar la política del Gobierno federal hacia un estado o una región", planteó.No obstante, llamó a prevenir y a evitar los riesgos que esta nueva figura puede generar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.