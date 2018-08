Ciudad de México— Los senadores electos de Morena acordaron elegir por consenso a su propuesta para presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta.Los dos principales aspirantes a ese cargo son Martí Batres y Cristóbal Arias.Asistentes al encuentro realizado hoy a puerta cerrada indicaron que el consenso será la primera opción a fin de conservar la unidad del grupo.Sin embargo, si no hay acuerdo, se explorará una votación."Yo espero que sí (sea por consenso) y, si no, pues la mayoría decide", dijo Ricardo Monreal, quien coordinará a los senadores electos, al salir de la reunión.Batres señaló que sería lo "natural" que él obtenga el respaldo de sus correligionarios."Yo sentí mucho apoyo de los compañeros, lo natural se me haría recibir el apoyo de la mayoría, al menos así se reflejó hoy, esto es subjetivo, pero obtuve varios pronunciamientos, públicos y en corto, de apoyo; me parece que esto es lo que se reflejaría en dicha reunión (la próxima semana)", planteó."Se va a buscar el consenso, y, si no hay, se verá un mecanismo de decisión por votación, pero se va a buscar el consenso", insistió.Por su parte, Arias destacó su experiencia en cargos ejecutivos, pues, recordó, fue Secretario de Gobierno de la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán."Si hay un consenso, una mayoría, que considera que tengo ese perfil por esta trayectoria, yo tengo toda la disposición; si no, voy a acatar, no se me va la vida en esto, soy senador y contribuir."Ese es el primer paso: buscar el consenso y, de no darse, hay el mecanismo de un voto secreto, directo y personal de los integrantes del grupo para hacer las propuestas y votar por quien consideren conveniente", expuso.Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, quien estuvo presente en la reunión, les pidió a los senadores electos tener visión de altura, dado que Morena es el partido en el Gobierno, y no pelearse por los cargos.