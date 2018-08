Reprochan damnificados obras en talud

Ciudad de México— El desvío de recursos del 19S al reforzamiento de un talud en Santa Fe causó molestia e indignación a los damnificados del sismo.Representantes de los afectados señalaron que mientras las autoridades realizan reconstrucciones dispares, ellos aún no cuentan con la certeza de recuperar sus casas y para ser atendidos tienen que recurrir a las protestas."Es que ya basta de tratarnos como ciudadanos de segunda clase", reclamó Jorge Cabrera, representante de damnificados en Tláhuac.El líder ciudadano consideró lamentable que en zonas con departamentos de lujo, como en Vista del Campo, ya se hayan ejercido recursos, mientras que ellos apenas iniciaron las mesas de trabajo para lograr dictámenes.Esto a 11 meses de la tragedia y luego de vivir en campamentos.Cabrera exigió a las autoridades aclarar todas las bases de datos, de recolección, asignación, así como padrones de afectados a los que se han dado recursos."Para ser atendidas las necesidades de quienes vivimos en las zonas populares, tenemos que echar mano de todos los recursos posibles como marchas, plantones y quienes gozan de una vida holgada y con influencias son atendidos, pero todos tenemos derecho", añadió.La misma exigencia comparte Erika García, damnificada de Benito Juárez, quien reclamó que a ella y sus vecinos, la Comisión de Reconstrucción les informó que ya no había recursos para demoliciones de edificios clasificados en alto riesgo de colapso y aún esperan alternativas."A los damnificados nos hacen cumplir con infinidad de requisitos para acceder a los recursos, mismos que aún no han podido ejercerse en su totalidad y es frustrante ver que se puede desviar dinero de la reconstrucción con total discrecionalidad de las autoridades", expresó.Aunque las autoridades señalan que el daño del talud en el Fraccionamiento Vista del Campo data de septiembre de 2017, registros dan cuenta de que éste se remonta a 2015.Mientras Protección Civil lo achacó a una lluvia torrencial, la Secretaría de Obras sostuvo que se debió al 19S y por ello recibió ayuda gubernamental.Sin embargo, el predio no aparece en la Plataforma CDMX para recibir recursos.Francia Gutiérrez y Juan Pablo Guerrero, de la organización Damnificados Unidos, también reprobaron la opacidad y asignación de dinero a obras que no tienen qué ver con el sismo."Nos parece reprobable, el recurso de la reconstrucción nos ha costado mucho poder acceder y debe ser en mayor medida para la recuperación de viviendas que sí expresan la vulnerabilidad", dijo Gutiérrez.

