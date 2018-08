Alistan DRO digital para mapear obras

Ciudad de México— Aunque está dispuesto que las Delegaciones deben entregar a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) el listado de todas las obras que se registran en su territorio, este ejercicio no se ha logrado.Por ello, la Seduvi puso en la mesa la creación de la Plataforma DRO (Director Responsable de Obra) digital, la cual tiene como objetivo que el trámite de registro de las manifestaciones de obra se haga de manera electrónica."Los auxiliares de la Administración pública efectuarían la carga de la información que corresponde a las construcciones para generar un expediente único del predio con información de planos, seguimiento de obra y responsables de la construcción", expuso el titular de la dependencia, Felipe de Jesús Gutiérrez.Al llenar en línea el registro de manifestación de construcción el sistema generará un código QR identificativo y una línea de captura para el pago de derechos.El DRO hará en esta plataforma la captura de datos que ya existen en el formato oficial y el proceso será signado a través de firma electrónica, con lo que reconoce su responsabilidad, los derechos y obligaciones del procedimiento que se lleve a cabo."Con esto se busca que todo desarrollo que esté planeado en la Ciudad, cuente con los alcances que genere orden, crecimiento sustentable y apego a la legalidad", subrayó el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, durante la segunda sesión del Consejo de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa de la Ciudad de México.Esta plataforma web, que permitirá integrar la base de datos en tiempo real de las construcciones llevadas a cabo en la Ciudad, aclaró Félix Villaseñor, Director General de Administración Urbana de la CDMX, no implicará violentar o modificar las atribuciones actuales de la Seduvi.Entre los principales objetivos de esta plataforma es tener un expediente único.Y es que recordó que tras el sismo del 19S cuando se iniciaron las investigaciones por daños y colapsos en construcciones, el Ministerio Público tenía información que habían sido autorizados o firmados por ciertos DRO's, pero esto no era así."El manejo de los carnets, el manejo de la información como se tiene actualmente no es segura, por lo tanto, nos dimos a la tarea de ver cuál sería la mejor manera de disponerla", sostuvo.De momento no se pretende cambiar los formatos ni cambiar los procesos como están funcionando ya que la Administración está a punto de concluir.Sin embargo, este proyecto será llevado a la mesa de transición de la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para que tenga conocimiento de este proyecto y le dé continuidad.

