El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llegó a sus oficinas en la colonia Roma, para recibir el proyecto que analiza la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).A las 16:47 horas, .Aunque Espriú no dio declaraciones, sí mostró el documento que entregaría a López Obrador.En la reunión también participan Carlos Manuel Urzúa García, futuro Secretario de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Romo, futuro encargado de la Oficina de Presidencia de la República, Julio Scherer, futuro Consejero Jurídico de la Presidencia de la República y el empresario José María Rioboó.Se prevé que en base al proyecto, el cual plantea un dictamen técnico, se determine el futuro del nuevo aeropuerto.Por la mañana, Andrés Manuel sostuvo un encuentro privado con representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) donde se abordaron los retos de la educación superior del País, entre ellos la ampliación de la cobertura y los presupuestos para las casas de estudio.Durante su encuentro con representantes de la ANUIES, el Presidente electo se comprometió a no recortar el presupuesto a las universidades y a firmar un acuerdo para mejorar la calidad de la educación.El Presidente electo también se reunió con los 55 senadores electos de la coalición "Juntos Haremos Historia" conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.En la reunión con los senadores se abordaron las medidas de austeridad que se implementarán en la Cámara Alta a partir del primero de septiembre.Tras reunirse con los senadores, López Obrador escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:"Celebro el encuentro con los senadores y me llena de gusto que hayan tomado la decisión de proponer una reducción su presupuesto en un 30 por ciento respecto al actual. Cómo política de estado se va abriendo paso la austeridad republicana", escribió en Twitter el Presidente electo.

