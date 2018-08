Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene a una reunión privada con rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).En la sede de la organización, ubicada en la Colonia Del Valle de la Ciudad de México, el tabasqueño fue recibido por el presidente de la ANUIES, Jaime Valls, y otros integrantes, incluido Mario Alberto Rodríguez Casas, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN).Se prevé que en el encuentro las universidades planteen las necesidades que tienen, sobre todo, para cumplir la propuesta de campaña de López Obrador de que la educación superior sea obligatoria y gratuita.Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación, anunció el sábado pasado que en el próximo sexenio se promoverá una reforma constitucional que extenderá la gratuidad de la educación hasta la universidad.Esto prendió las alertas de algunos rectores, quienes advirtieron que las matrículas de las instituciones de educación superior no pueden crecer de manera anárquica, además de que no se debe sacrificar la calidad educativa en aras de ampliar la cobertura.De las 192 universidades asociadas a la ANUIES, uno de los rectores que no acudirá a la cita con el Presidente electo es Enrique Graue, Rector de la UNAM, quien hoy preside una sesión del Consejo Universitario.De acuerdo con el programa de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, Valls hablará sobre los retos de la educación superior.El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Rogelio Garza, expondrá el vínculo que existe entre la cobertura, calidad y financiamiento de las casas de educación superior.Tratarán los temas de educación superior tecnológica, los centros públicos de investigación y la educación superior particular.El encuentro será cerrado con unas palabras de Esteban Moctezuma, propuesto para ser Secretario de Educación Pública, y con un mensaje de López Obrador.

