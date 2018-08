Fracasa 'El Bronco' en caso Medina

Nuevo León— La promesa de campaña del Gobernador Jaime Rodríguez de que haría cimbrar al país castigando actos ilegales presuntamente cometidos por el exgobernador Rodrigo Medina y otros funcionarios de su gestión parece cada vez más lejos de cumplirse.Un juez de Control determinó ayer que el actual gobierno no presentó las pruebas necesarias para acusar a Medina de delitos contra el patrimonio del Estado y peculado al otorgarle incentivos millonarios a la empresa coreana Kia.Ante la resolución, organismos ciudadanos y diputados cuestionaron al Gobierno de "El Bronco" y el trabajo de la entonces Subprocuraduría Anticorrupción, encabezada por Ernesto Canales, para procesar a Medina y algunos de sus funcionarios en lo que la Administración estatal llamó la "Operación Tornado".Con esto, el exgobernador ya libró dos de los tres procesos que inició en su contra la actual administración.Sólo le queda un juicio por el uso de un helicóptero para viajes personales, pero también ganó un amparo y está en revisión en un Tribunal federal.Acompañado de sus abogados Alonso Aguilar Zinser y Javier Flores, Medina llegó ayer al Palacio de Justicia de Monterrey minutos antes de las 9:00 horas.Después de que un Tribunal federal le ordenó resolver de nuevo si procedía la vinculación a proceso del exgobernador, el juez de Control Jorge Antonio Hernández Torres determinó que la Fiscalía Anticorrupción no precisó los hechos delictivos que le atribuía a Medina, por lo que no se le respetó su derecho a una adecuada defensa.Además, Hernández decidió que con las pruebas que aportó el Ministerio Público no quedaron demostrados los delitos ni la responsabilidad de Medina.El juez resolvió que no existen pruebas que demuestren que el ex Mandatario dio instrucciones, principalmente a Rolando Zubirán, entonces Secretario de Desarrollo Económico, para que cometiera un delito al otorgar estímulos por más de 3 mil millones de pesos a la empresa coreana."Hemos ido ganando todas las instancias", dijo Medina al salir de la audiencia, "se ha ido demostrando que no cometí ningún delito".Al darse a conocer el fallo a favor de Medina, el Diputado Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, dijo que la "Operación Tornado" no llegó "ni a un ventarrón"."Un proceso muy mal llevado por la Subprocuraduría de Ernesto Canales", expresó.El coordinador de la bancada del PRI, Marco González, señaló que las investigaciones contra Medina estuvieron mal integradas."Desde un principio dijimos que los expedientes estaban mal integrados", dijo, "y eso fue, posiblemente, gran parte de los resultados, porque no hubo la evidencia que tanto se decía".El diputado Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, afirmó que la política de combate a la corrupción que presumía "El Bronco" resultó un completo fracaso.Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, y Ricardo Marcos, de Vértebra, coincidieron en que el Gobernador queda muy mal parado con la resolución a favor de Medina.Rodríguez anunció ayer que apelará la decisión del juez de Control.En entrevista aparte, el actual fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, dijo que ahora le corresponde a él revisar la acusación de peculado y contra el patrimonio que libró Medina.Adelantó que impugnará la decisión del juez, pues considera que no valoró correctamente las evidencias que presentó el equipo de Canales.Durante el día se buscó a Ernesto Canales para conocer su postura, pero no fue localizado.