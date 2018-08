Ciudad de México— Líderes de Morena llamaron a la calma y al diálogo a los gobernadores que han externado su preocupación sobre las atribuciones que tendrán los delegados únicos que representarán a Andrés Manuel López Obrador en los estados que administran.Ante las críticas de mandatarios que han señalado que los "superdelegados" podrían usurpar atribuciones que les competen a ellos, Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, aseguró que los representantes federales no actuarán por encima de la ley y de las facultades que tienen."Los delegados son del Gobierno federal, no de los Gobiernos estatales, y muchos delegados obviamente han hecho un trabajo espléndido, pero muchos otros son becarios; entonces, lo que estamos buscando es cómo hacer más con menos, cómo tener menos gente que haga más trabajo, y que el dinero que se ahorra se pueda dirigir a los temas que más importan, como la educación, la salud, la infraestructura"."Que no se preocupen los gobernadores, es una preocupación del Gobierno federal, no de los gobernadores, creo que ellos están leyendo en una forma equivocada, porque la división de poderes dice que eso es una atribución del presidente de la República", dijo en entrevista.Polevnsky pidió a los mandatarios que, por el contrario, garanticen la autonomía de los Poderes estatales, como el Congreso, los Institutos Electorales y los tribunales judiciales.La dirigente partidista acusó que los legisladores electos de Morena en los estados han denunciado intentos de soborno para hacerlos cambiarse de bancada."Les pediría (a los gobernadores) que saquen las manos de nuestros Congresos locales, porque están llamando a nuestros legisladores y me parece absolutamente incorrecto, y porque tienen secuestrados, en la mayor parte de los casos, los institutos electorales estatales y a los magistrados locales; tienen que entender que perdieron la mayoría, que hoy la tenemos nosotros y que nuestra gente no tiene precio, que dejen de intentar comprarlos", exigió.Ricardo Monreal, quien será el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, dijo que las inquietudes de los mandatarios estatales serán escuchadas cuando llegue el momento de reformar la Constitución para adelgazar la burocracia."Es una preocupación legítima pero no se está violando nada; el nombrar delegados del Ejecutivo federal ha sido una tradición centenaria de cualquier República."Vamos a escucharlos, es un tema que seguramente va a llegar al Senado para su discusión cuando se plantee la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para el adelgazamiento de la misma; no hay de qué preocuparse", insistió.Martí Batres, uno de los aspirantes morenistas a presidir la Mesa Directiva del Senado, subrayó la designación de un único delegado federal por estado tiene una motivación de austeridad y es legal."Esto no es nuevo, existen hasta 50 delegados en un estado; se va a compactar esa estructura con motivos de austeridad y también de eficiencia; esto se va a hacer en un marco de carácter legal y de respeto al federalismo."Los Gobernadores son los representantes de la soberanía de sus estados, seguirán teniendo esa legitimidad, ese papel, y deben tener un fuerte protagonismo en el proceso político nacional; las funciones, las facultades de cada quien, están perfectamente delimitadas en la Constitución", explicó.El senador electo también se pronunció por escuchar y conciliar las posturas en contra de la designación de los delegados de López Obrador."Hay que escuchar a los Gobernadores y sus planteamientos, hay que dialogar con ellos; hay cambios y tampoco hay que extrañarse de que haya posturas distintas a los cambios que se plantean, pero, en todo caso, creo que bien se puede escuchar a los Gobernadores y resolver cada uno de sus dudas", planteó.