Ciudad de México— Ferrocarrileros jubilados acusaron al líder sindical Víctor Flores de esfumar más de 13 mil millones de pesos de dos fideicomisos, creados para garantizar el pago de pensiones y el seguro de vida.Desde 2011, afirmaron, el dirigente los despoja de al menos 1.4 millones de pesos al mes por el cobro de cuotas, sin tener relación con el gremio.Los afectados entregaron una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que recordaron que, contrario al caso de la lideresa Elba Esther Gordillo, quien salió libre ante la falta de denuncias por parte del sindicato magisterial, los ferrocarrileros han presentado contra Flores querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por fraude y lo que resulte."Contamos con dos relacionadas con el desvío de recursos, la AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12 y la AP-PGR-SON-HER-V1/666/2008, pero son averiguaciones que no han avanzado, que se han quedado archivadas", reclamó Pedro Montoro, maquinista jubilado e integrante del grupo de inconformes.En la carta explican al tabasqueño que, a raíz de la privatización de los ferrocarriles nacionales, en 1997 se creó en Nacional Financiera el fideicomiso Ferronales Jub 5012-6, para garantizar el pago de las pensiones con una aportación inicial de 13 mil 529 millones."No obstante, para 2010 ya no había dinero en ese fideicomiso teniendo el Gobierno federal que inyectarle varios millones de pesos para nuestros pagos, en 2000 también se creó el Fideicomiso STFRM Jub 1181-7 para el pago del seguro de vida de los jubilados con 345.9 millones de pesos."De 1998 a 2000, el Gobierno federal, a través de Ferrocarriles Nacionales, entregó al sindicato 80.7 millones de pesos para prevención obrera, pero de estos recursos no sabemos a dónde fueron a parar. En 2010 el fideicomiso para el seguro de vida ya no tenía fondos, teniendo que aportar el Gobierno federal otros millones para pagar a los jubilados", detallan los quejosos en la misiva.Recordaron que desde 2011 fueron incluidos, sin su consentimiento, en el padrón del sindicato, por lo que actualmente pagan una cuota mensual de 53 pesos.Hasta 2017, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) -liquidador de Ferronales desde 2010- contabilizó 27 mil, 762 jubilados a quienes les descuentan la cuota sindical de manera ilegal.No obstante, los extrabajadores ganaron el juicio de amparo directo 1200/2014, que deja claro que no existe vínculo entre los jubilados y el gremio sindical que lidera Víctor Flores.En la carta dirigida a López Obrador, los jubilados acusan, además, que el tope de las jubilaciones es de 5 mil pesos mensuales.En contraste, señalaron que Jesús Ortiz, del comité de Gestoría y enlace del sindicato, tiene sueldo de 250 mil pesos mensuales, y recibe 30 mil pesos adicionales por ser jubilado."Este hecho también se denunció ante el SAE y la Secretaria de Hacienda por ser dinero del presupuesto federal y hasta la fecha se siguen permitiendo estos abusos", agregan los jubilados.Amarra reelección dirigenteLas 39 secciones que conforman el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) se aprestan a organizar elecciones para renovar dirigencia nacional, en la que se reelegirá Víctor Flores, quien acumula 23 años al frente del gremio.El polémico líder, quien es acusado de desviar recursos de los trabajadores y hasta de jubilados, permanecerá en el cargo hasta noviembre de 2024.La convocatoria para la elección por voto en secreto se emitirá entre hoy y mañana, y se prevé que el 17 de agosto se reunirán en la Ciudad de México los representantes propietarios de los comités de vigilancia y fiscalización para resolver cualquier asunto relacionado con la elección interna.El 18 de agosto se calificarán las planillas y el 19 de agosto se determinará si los registrados no tienen impedimentos para participar en los comicios, de acuerdo con el documento F-78-2.Del 22 al 24 de agosto, el secretario de Organización, Educación y Estadística ordenara la impresión y envió de cédulas junto al padrón de los socios activos y el 25 de agosto se llevará a cabo la votación.Los socios activos que no estén en el padrón pero que paguen cuota sindical podrán ejercer su derecho al voto, refiere la circular.No obstante, jubilados que que sí pagan cuota sindical de manera ilegal, no tendrán derecho a votar.El escrutinio de votos está previsto para el 26 de agosto, entre el 27 y 28 habrá revisión de resultados y el 29 de agosto se dará a conocer la declaratoria de elección.Esta programado que el 7 de noviembre rindan protesta la nueva dirigencia del STFRM, que será encabezada por Víctor Flores.