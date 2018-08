Ciudad de México— Elba Esther Gordillo pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) archivar en forma definitiva las dos últimas averiguaciones previas que están vigentes en su contra, porque estima que son improcedentes, informó su defensa.Se trata de dos indagatorias abiertas por defraudación fiscal, una en la SEIDO por 2 millones 680 mil pesos correspondiente a los impuestos del 2011 y otra por el mismo delito relativo al ejercicio de 2010, en la Subprocuraduría de Delitos Federales."Se está solicitando el archivo definitivo en las dos averiguaciones previas, por presentar los mismos vicios de las otras dos indagatorias que fueron consignadas y en las que la maestra fue absuelta, en sentencias que quedaron firmes en tribunales colegiados."En esas sentencias firmes los tribunales precisaron que sin facultades de comprobación (procedimiento de revisión fiscal de la Secretaría de Hacienda) no puede haber un delito de defraudación fiscal y esas dos averiguaciones pendientes adolecen de este defecto", comentó Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo.El litigante también dijo que en una de las sentencias absolutorias se estableció que Elba presentó 26 escritos ante la PGR, pidiendo acceso a una indagatoria por defraudación fiscal y nunca se lo dieron, lo que demostró que la investigación le fue ocultada."Violaron su derecho de defensa y a pesar de esos 26 escritos escondieron la averiguación. La conducta era de ocultamiento y fue reiterativa", afirmó el defensor.Respecto al amparo 483/2018 del Juzgado Segundo de Distrito en esa materia, presentado por Gordillo contra la negativa de la SEIDO para darle acceso a una indagatoria por lavado, del Toro precisó que la PGR ya respondió que no existe una nueva investigación contra la maestra, fuera de las dos ya mencionadas."Ese es uno de los más de 30 amparos que promovimos, pero eso no significa que exista la investigación; queríamos saber si existía y la PGR respondió ante el juzgado de amparo que no hay una nueva investigación", aclaró.En relación a otra demanda de garantías que promovió Gordillo ante el Juzgado Décimo Segundo de Amparo Penal contra una posible nueva orden de aprehensión, refirió que este recurso fue promovido también para rastrear cualquier nuevo mandato de captura, lo que a la fecha es negativo."Este otro amparo fue presentado contra 28 autoridades y no solamente contra un juzgado de un Centro de Justicia Penal, como dijeron algunos medios; también es lógico que todo despacho de abogados tiene esa libertad para presentar este tipo de amparos para defender a sus cliente", expuso.

