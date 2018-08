Estas son las marcas preferidas de los Millenials mexicanos

Aquellas personas que pertenecen a la generación millennial y que tienen medianos o altos ingresos favorecerán al mercado de marcas de lujo tres años prometedores, ya que tienden a ser atraídas por las marcas de lujo.“La industria de lujo en México se ubica en el top 10 a escala mundial de ventas, con crecimientos sostenidos año con año, y se prevé que crezca anualmente un 6% en, por lo menos, los siguientes tres años, inclusive por encima del crecimiento global, que es de 4.5%”, reveló el documento Brand Intimacy Study 2018, elaborado por la agencia MBLM.Precisa que la industria de productos de lujo en el país ocupó el lugar diez en el ranking de intimidad, de las 15 consideradas en el estudio, al medirse las emociones que generan con sus consumidores.“Dior encabeza la lista de las diez marcas de lujo que más intimidad generan en la población mexicana, así como en el sector femenino; seguida de Chanel, Tiffany & Co., Rolex, Giorgio Armani (la primera de la lista en el sector masculino), Ferragamo, Louis Vuitton, Cartier, Gucci y Prada”, expuso el estudio.El lujo se ha redefinido al punto de que ya no tiene que ver con la posesión, el exceso o la opulencia, sino con la experimentación, la discreción y la autodefinición. Lo interesante de los artículos de lujo ya no es el qué son, sino el cómo nos hacen sentir”, señaló Rodrigo Díez, director ejecutivo de MBLM en México.Según los resultados del estudio, Tiffany es la marca que genera mayor intimidad en los millennials y con personas de ingresos superiores a 36 mil pesos; en tanto, Dior es la preferida por las mujeres y aquellos consumidores con ingresos menores a 36 mil.El estudio de MBLM, disponible en internet, detalló que las marcas que generan intimidad con sus clientes tienen importantes beneficios, el principal es que sus compradores están dispuestos a gastar hasta 20% más en ellas.“Las mejores marcas ofrecen resultados superiores relacionados con el crecimiento de los ingresos y sus ganancias, lo que sugiere la importancia de la emoción en la conducción de las principales marcas del mundo”, apuntó.

