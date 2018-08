Ciudad de México— El exlíder de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, participa este martes en el Foro Escucha, que forma parte de la consulta para la pacificación y reconciliación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.En el foro, que se realiza en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana, de Morelia, también participa Hipólito Mora, fundador de autodefensas.También asisten el cura Gregorio López, conocido como "Padre Goyo"; el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, empresarios, académicos, funcionarios y miembros de la sociedad civil.El foro arrancó sin la presencia del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien previo al evento sostuvo un encuentro privado en Palacio de Gobierno con el próximo Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo."El @GobMichoacan contribuirá en estos ejercicios democráticos compartiendo cómo hemos generado paz a través de programas como Comunidades Modelo y el impulso al deporte", tuiteó Aureoles.Al arrancar el foro, el Rector Serna hizo un llamado a construir un pacto social a nivel nacional para detener la violencia y construir la paz."Este no es un trabajo de unos cuantos, con responsabilidad podemos diseñar las acciones e implementar las estrategias que nos permitan recuperar la paz como uno de los grandes bienes de la convivencia social."Llamamos a un pacto asocial a nivel nacional donde se tengan vertientes que detengan la violencia, pero la paz no es únicamente evitar la violencia, no es únicamente la ausencia de guerra, la paz requiere construirse", expresó.

