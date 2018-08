Ciudad de México— Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobernación, aseguró que los delegados que se designarán en las 32 entidades federativas, en el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, deberán actuar con respeto a los gobernadores y conducirse con ética.Ante las críticas a los delegados que ejecutarán los programas sociales, a quienes ya se refieren como "virreyes", Encinas garantizó que no actuarán por encima de los gobernadores.Reforma publicó que los delegados y coordinadores regionales tendrán la encomienda de garantizar que los recursos de los programas sociales no pasen por los gobiernos estatales, a fin de evitar los moches y el desvío de recursos."Los delegados tienen que actuar con mucha responsabilidad y con respeto a la autonomía del Gobierno de los estados, que son libres y soberanos, y entender que son un vínculo entre la Presidencia de la República y los gobiernos locales, para agilizar los programas", destacó Encinas, quien será nombrado subsecretario de Derechos Humamos de la Secretaría de Gobernación.Indicó que su trabajo será evitar la burocracia en todos los programas territoriales que se van a impulsar en el nuevo Gobierno a partir del primero de diciembre."Se tiene que evitar el uso político, con la fiscalización y el control, tienen que actuar con ética y responsabilidad y estar sujetos a la fiscalización", declaró en la Cámara de Diputados.Encinas también destacó que la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso es una gran responsabilidad, pues quieren ejercerla de manera distinta."No podemos reproducir las prácticas tradicionales del PRI, porque lo que hemos logrado es la transformación democrática del país y hay que ser congruentes con eso y así actuaremos en el Congreso de la ciudad y en el Congreso de la Unión", agregó.Señaló que se hará una discusión con los demás grupos parlamentarios antes de poder aplicar la mayoría."Vamos discutir, hay que convencer y espero que el último recurso sea el uso de la mayoría, hay las condiciones para hacer una agenda común de reconciliación en el país y eso implica la construcción de consensos."Hay que dejar claro que el 1 de julio se colapsó el sistema tradicional de partidos, ese sistema ya no existe, los partidos tradicionales prácticamente están disueltos y hay que entrar en un proceso de renovación de todos los partidos, pero también construir un sistema democrático de partidos", consideró Encinas, quien es diputado electo por la Ciudad de México y quien en diciembre dejará el cargo para ir al gabinete federal.

