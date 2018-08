Abandona Mireles foro de Pacificación

Ciudad de México– José Manuel Mireles Valverde, exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, abandonaron el Foro de Pacificación realizado por Morena.Mireles consideró que el espacio fue una "farsa" y un "teatro de de los políticos", mientras que Corona Martínez comentó que fue agredido verbalmente por víctimas de la violencia, quienes no le permitieron concluir su discurso.Con relación a lo sucedido, el doctor Mireles Valverde -también ex vocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán- afirmó que este tipo de foros son pura "charlatanería", ya que no involucran a verdaderos luchadores sociales."Estos foros son una charlatanería y pura política, son una farsa porque no hay ningún luchador social ahí enfrente en el presidium como los que entregamos nuestra sangre por cambiar las cosas. Ahí no está Semeí, no está Hipólito, esto es una farsa", expresó.Asimismo, mencionó que él entregó en sus manos a López Obrador el formato de la Pacificación Nacional."Yo hice el proyecto de Pacificación Nacional y se lo entregué en sus manos (a López Obrador). Estas son cosas que pone el sistema (los foros "a modo") y estoy decepcionado porque no hay luchadores sociales ahí", reprochó Mireles.Por otra parte, Corona Martínez había hablado varios minutos cuando decenas de víctimas de la violencia se levantaron de sus asientos y le comenzaron a gritar: "fuera, fuera", "justicia" y "no hay justicia, no hay justicia".Notas RelacionadasParticipa Mireles en foro de pacificaciónCuestionan en PRD foros de pacificaciónPrevén inclusión de Tamaulipas en foros de seguridadAfirman que algunas víctimas aceptan amnistíaOfrece AMLO plan anticrimen en noviembreEl funcionario calló y esperó un minuto en el atril hasta que el moderador tomó el micrófono para calmar a los manifestantes."Vivos se los llevaron, vivos los queremos", continuaron los inconformes en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana."Tenemos un Estado fallido", le gritó una mujer.El moderador dijo que el foro fue diseñado para que todos pudieran expresarse y se documenten las inconformidades."Hagamos que estas expresiones puedan llegar a donde tengan que llegar. En este caso, que puedan llegar al próximo Secretario de Seguridad Pública, también al Licenciado López Obrador."Este proceso efectivamente nos tiene que llevar a revisar muchas cosas en este Estado, y muchas cosas en este País", manifestó.Hasta antes de la interrupción, el titular de la SSP en Michoacán dijo que el Gobierno del Estado reconoce todos los esfuerzos que contribuyan al bienestar de los michoacanos y el mejoramiento de su seguridad.Se dijo absolutamente convencido que sólo a través del diálogo y la participación de la sociedad es como se lograrán construir mejores condiciones en Michoacán y el País."En Michoacán tenemos claro que la delincuencia no se combate con más armas y con más policías, para erradicarla debemos ir a lo más profundo de la sociedad y reconstruir el tejido social que está completamente roto."Nuestra experiencia nos dice que sólo generando mejores oportunidades para los ciudadanos, pero principalmente para los jóvenes, es como se (combate) eficazmente a la delincuencia", apuntó.Tras terminar por ser interrumpido en su discurso, Bernardo Corona decidió dejar el foro sin dar ninguna declaración ante la prensa.Con información de Antonio Baranda y Red 113