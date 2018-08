Ciudad de México— Más de 385 millones de pesos fueron aprobados desde septiembre de 2017 para conectar el Mexibús 4 con el paradero del Metro Indios Verdes, pero a la fecha no hay una sola obra iniciada.Mientras tanto, los usuarios corren peligro a diario al subir y bajar de los autobuses articulados sobre la avenida y banquetas del paradero.Desde octubre de 2016, el Mexibús 4 circula de manera improvisada desde Ecatepec hasta Indios Verdes por falta de un carril confinado, además de la demora en la construcción de la mayoría de las estaciones.Las unidades entran al paradero por la concesión que tiene la empresa de transporte público San Pedro-Santa Clara, que paga mensualidades por circular en el Cetram.El gobierno del Estado de México explicó que el presupuesto se encuentra en proceso de asignación para poder empezar las obras de las que está a cargo el gobierno de la Ciudad."Ahí, en el Cetram, las unidades entran registradas como San Pedro-Santa Clara, no como unidades del Gobierno, entran con la concesión de la empresa", explicó un directivo que participa en la operación del Mexibús 4.En pleno proceso electoral de 2017, cuando el PRI abanderó a Alfredo del Mazo como candidato a gobernador, el otrora mandatario Eruviel Ávila dio el banderazo de la ruta de Las Américas-Indios Verdes.Entonces, el Gobierno mexiquense estimó que el servicio del Mexicable Santa Clara al Metro funcionara de manera provisional sólo durante un semestre, a partir de octubre de 2016."El proyecto con el Mexicable era de seis meses, nada más en lo que salía a flote lo de la Línea 4 y no sabemos para cuándo den una fecha exacta (de inauguración oficial)", abundó el directivo del Mexibús.Debido a que los autobuses articulados deben circular entre la invasión de automovilistas sobre la Vía Morelos y la Carretera México- Pachuca, los tiempos de recorrido se prolongan.De Santa Clara a Indios Verdes, el tiempo estimado de recorrido es de 17 a 20 minutos, pero con la invasión se incrementa a más de 40 minutos.En el trazo de Las Américas al Metro, el recorrido ideal es de 45 minutos, pero se prolonga a más de una hora y 15 minutos."También hay una serie de actos de vandalismo (en Vía Morelos), pues avientan muy constantemente objetos contra las ventanillas y ahí es una pérdida, porque cada ventanilla está en 2 mil 800. Hay ocasiones en que hay cuatro unidades vandalizadas por semana", agregó el informante.A la improvisación del Mexibús 4 se agrega las constantes inundaciones que hay en el trazo, como a la altura de la estatua "El Vigilante", en los límites entre Ecatepec y Tlalnepantla, donde las anegaciones rebasan el metro de altura.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.