Niega líder del SNTE depósitos para Gordillo

Ciudad de México— Juan Díaz de la Torre, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró ante la justicia federal que nunca transfirió dinero de las arcas del magisterio en favor de Elba Esther Gordillo.En su declaración como testigo en el proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, Díaz afirmó que él no tenía facultades para liberar cheques en favor de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, los tres presuntos operadores financieros de Gordillo."Todos los cheques que le fueron presentados para firma debían llevar tres requisitos fundamentales, para los fines y objetivos del Sindicato por instrucciones y de manera mancomunada", dice el testimonio incluido en la sentencia que le devolvió la libertad a la maestra.La acusación contra Gordillo, que fue desechada el martes y que le significó su libertad, señalaba que desde el SNTE le transfirieron mil 978 millones 393 mil 241 pesos entre 2009 y 2012 por medio de Gallardo, Díaz Flores y Ugarte.En los testimonios rendidos por el líder magisterial el 22 de junio y 17 de octubre de 2017, la defensa de la maestra siempre buscó interrogarlo sobre dos cheques aparentemente autorizados con su firma en favor de quienes triangulaban el dinero del SNTE para Gordillo.Si bien el juzgado en su momento desautorizó cuestionar a Díaz sobre si era o no su firma la que estaba en los cheques, el dirigente sindical de todas formas respondió y negó que fuera suya la rúbrica."En ninguna ocasión fue instruido, elaborado, liberado, ni por él ni por el personal a su cargo, ningún cheque, incluidos los presentados", declaró sobre los documentos que le fueron puestos a la vista.Impulsan maestros restituir a GordilloExlíderes del SNTE llamaron al actual presidente del magisterio a restablecer los derechos sindicales de Gordillo.En entrevista con Reforma, Tomás Vázquez Vigil, secretario del SNTE de 1998 a 2000, afirmó que hay mucha inquietud dentro del gremio luego de que la ex lideresa quedó libre el 8 de agosto."Es necesaria una reflexión profunda sobre la vida de la organización sindical. Ella (Gordillo) nunca ha perdido sus derechos sindicales", aseveró.Indicó que muchos docentes sindicalizados están enojados con el actual dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, porque a diferencia de Gordillo no defendió a los maestros de la reforma educativa.El sobrino de Gordillo y exlíder del SNTE en Chiapas, Ricardo Aguilar, explicó que la ex lideresa debe ser restituida al frente del magisterio porque cuando fue detenida tenía derechos sindicales."Los maestros nunca la acusaron de nada ni el sindicato. Salió absuelta, por eso procede su reinstalación al frente del sindicato", aseguró."Todo lo que ocurrió en el sindicato durante estos cinco años es ilegal y se tiene que restablecer porque Juan Díaz de la Torre no era dirigente formal y estatutuario", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.