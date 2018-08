Ciudad de México— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó doble en la construcción de un parque eólico de autoabastecimiento de electricidad en su Base Aérea Militar en Ixtepec, Oaxaca.Pagó primero a Tradeco Industrial, pero en 2015 le rescindió el contrato con el argumento de que le presentó información falsa sobre el avance de la obra aun cuando habían firmado dos convenios modificatorios para lograr la entrega.El pasado 27 de julio, por la vía judicial, la Sedena demandó a Tradeco el pago de 595 millones de pesos por daños y perjuicios, por incumplimiento de contrato.Además, por la vía administrativa, la Sedena busca que la empresa le devuelva 495 millones pagados cuando firmaron el contrato en 2012, con lo que el monto en disputa es de mil 90 millones de pesos.En la demanda exigió también el pago de 374 millones de pesos por "privación de ganancia lícita" por la energía eléctrica que se dejó de producir desde marzo de 2014, cuando Tradeco debió entregar la obra, y hasta junio de 2018.En tanto, la Sedena tuvo que usar otros 221 millones de pesos para pagar a otras empresas que concluyeron el parque.Tradeco informó que litiga desde 2015 la rescisión del contrato y se encuentra en litigio porque la Sedena pidió una revisión ante un tribunal colegiado. Y, sobre la demanda vía judicial, la empresa no ha sido notificada.El contrato para el parque eólico fue firmado el 21 de noviembre de 2012, nueve días antes del final del sexenio de Felipe Calderón, y fue rescindido en octubre de 2015."En diciembre de 2012 y enero 2013, Tradeco presentó seis estimaciones de los trabajos del parque eólico que contenían información falsa, ya que no existían avances de la obra, sin embargo, fueron pagados 495 millones 169 mil pesos", dice la demanda."La empresa no entregó la construcción para la que fue contratada, a pesar de haberse celebrado dos convenios modificatorios a fin de que cumpliera con la obra", agrega.Sin embargo, Felipe Consuelo Soto, Juez Tercero Distrito en Materia Civil, rechazó admitir la demanda judicial de la Sedena al considerar que, por tratarse de un contrato con recursos públicos, el caso debe ser resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).Los antecedentesSedena y Tradeco tienen más de un conflicto legal en su historia.En noviembre de 2016, la multinacional Beechcraft Defensa demandó a una filial de Tradeco en Houston el pago de 11 millones de dólares que la constructora recibió de la Sedena cuando intermedió la compra de aviones de entrenamiento T-6C y de servicios relacionados.Beechcraft desistió de la demanda en abril pasado, pero subsiste una controversia arbitral entre ambas empresas.En el sexenio calderonista, la Sedena adjudicó directamente a diversas filiales de Grupo Tradeco seis contratos por 6 mil 900 millones de pesos, todos entre 2011 y 2012, pero ha tenido que rescindir varios de ellos por los incumplimientos de la compañía.Tradeco lleva años en una grave crisis financiera que le ha impedido obtener nuevos contratos públicos, al tiempo que lidia con múltiples demandas y rescisiones.Impugna Tradeco rescisiónTradeco Industrial interpuso en 2015 un juicio de nulidad contra la rescisión del contrato para construir el parque eólico de la Sedena en Ixtepec, Oaxaca.La constructora logró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa decretara la nulidad de la rescisión del contrato el pasado 6 de febrero, según lo confirmó Rafael Macedo Núñez, consultor legal de Tradeco.Explicó que el TFJA decretó la nulidad de la rescisión del contrato al estimar que la decisión de Sedena fue ilegal.Incluso ordenó al instituto armado la restitución del contrato con la firma inmobiliaria, pero la Sedena solicitó la revisión del fallo ante un tribunal colegiado.A la fecha, ese litigio administrativo no ha sido resuelto en la instancia definitiva.Macedo Núñez detalló que, en caso de que el resolutivo fuera confirmado por el tribunal colegiado y el contrato ya no pudiera ser restituido por diversas razones, procedería una indemnización a Tradeco, la cual también podría reclamar con una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado.Consultado sobre otra demanda que la Sedena impulsa por la vía judicial, Macedo dijo a Reforma que la constructora desconoce ese recurso legal."La posición legal de la empresa es que hasta este momento no hemos sido notificados formalmente de ninguna demanda de la Secretaría de la Defensa Nacional adicional a la que tenemos en el ámbito administrativo relacionada con el contrato denominado parque eólico", expuso."Desconocemos cualquier pretensión de la dependencia con respecto a la empresa", agregó el abogado.

