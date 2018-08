Luego de que se hiciera viral un video en donde aparece un adolescente defendiendo la serie My Little Ponny (Mi Pequeño Pony) ante un grupo de personas que se mofan de él por eso, personas de distintas partes del país han comenzaron a buscar al chico para ofrecerle palabras de ánimo e incluso su apoyo.De acuerdo con Monserrrat (Inna Fenty en Facebook), amiga de Luis y de su familia desde hace un par de años, el pequeño, quien "no sabe leer ni escribir, pero está haciendo lo posible por intentarlo", ha recibido distintas muestras de apoyo tras el bullying que ha padecido, y las cuales van desde becas que lo buscan alentar para que estudie, clases de karate y hasta apoyos económicos.Y es que a partir del video que sus bullies subieron a Internet, el joven que por su cuenta hacía mandados en la Frikiplaza de Guadalajara para ganar un poco de dinero y ayudar a su familia, ha sufrido por las burlas, por los memes, por quienes le piden una foto para mofarse, entre acciones.En sus redes sociales, la joven informó este fin de semana que la mamá de Luis, el más grande de cuatro hermanos, tomó la decisión de que éste no asista a la Frikiplaza debido a problemas graves de nervios y por “acoso en la calle al grado de estrujarlo y golpearlo por una foto”.En un video publicado en sus redes sociales en el que aparece el menor y su mamá, Monserrat destaca que a partir de una ola de peticiones para que la madre de Luis abriera una cuenta bancaria para ayudarlos, es que, sin fines de lucro, la señora sacó una tarjeta bancaria.También revela la difícil situación socioeconómica por la que pasa el menor, quien además de ser de escasos recursos, necesita urgentemente un trasplante de córneas, por lo que invita a las personas a frenar los malos comentarios y a apoyarlo emocionalmente.Esto se va a hacer para ayudar a Luis y a sus hermanitos con ropa, con muchas cosas. No tanto es apoyar económicamente. Unas palabras de aliento a Luis le sirven demasiado, a la familia y a todo mundo.“Tenemos que dejar de ser indiferentes ante los demás o situaciones que pasan”, comenta en un video la joven que en sus redes sociales detalla que estudia la carrera de Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad de Guadalajara.Además destaca que el respaldo emocional también es bienvenido, pues es algo que al pequeño, originario de Guadalajara, Jalisco, le sirve en estos tiempos.“No tanto es apoyar económicamente. Unas palabras de aliento a Luis le sirven demasiado, a la familia y a todo mundo. Tenemos que dejar de ser indiferentes ante los demás o situaciones que pasan”, afirma.En una grabación desde la Frikiplaza de Guadalajara, la joven amiga de Luis aplaude a la administración de ese lugar por cerrar los locales de quienes grabaron al menor sin su consentimiento para burlarse de su gusto por la serie animada My Little Ponny.En torno a la situación que vive, Luis llama a las personas a respetar los distintos gustos de la gente y también a que quienes han sido víctimas de bullying “no se dejen”.“No critiquen a las personas que tienen gustos diferentes por otra cosa como a mí. A mí ya me pasa lo que me diga la gente: los comentarios negativos los paso y los positivos son muy bien recibidos. Apoyen a las demás personas no sólo a mí”, asegura Luis.