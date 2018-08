Ciudad de México— El comisionado general de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla, afirmó que independientemente del nuevo modelo de seguridad que establezca el próximo gobierno, la Policía Federal va a estar a la altura."La Policía Federal está más allá de las agendas de tiempos, de cambios de Gobierno, tenemos una misión establecida desde su origen, que es proteger y servir bajo la ley que actualmente rige el actuar de la propia corporación", aseveró."Y desde luego que estaremos muy pendientes del modelo que establezca el nuevo gobierno. Deseamos como todos los mexicanos lo mejor, y vamos a estar, de eso no pueden tener la menor duda, a la altura, sea el modelo que sea".Entrevistado al término de una ceremonia de Honores a la Bandera en la explanada de la Secretaría de Gobernación, el mando policial aseveró que la corporación tiene los mejores perfiles en sus 90 años de historia.Aunque reiteró que la PF y la Comisión Nacional de Seguridad respetan todas las iniciativas y proyectos del próximo gobierno, entre ellas la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó la importancia de valorar los esfuerzos que se han hecho."Creemos que así va suceder, hoy tenemos, lo digo con mucha convicción, a los mejores policías, a los mejores hombres y mujeres vistiendo este uniforme, y ojalá que sigan dando muchas cosas todavía de qué hablar en los próximos años, otros 90 años por lo menos", dijo."Quisiéramos que se valore ese esfuerzo que se ha hecho, que no es de una sola Administración, que es de 90 años de evolución del País. A nosotros nos corresponde trabajar hasta el último día bajo el modelo en el que estamos laborando".Castilla pidió que, a partir de un análisis detallado de las capacidades y procesos de la corporación federal, la Administración de Andrés Manuel López Obrador también valore la experiencia, trayectoria, capacidad y talento de sus elementos.El mando confió en que, como han adelantado colaboradores del Presidente electo, la Policía Federal sea profesionalizada y fortalecida, a fin de incrementar sus capacidades y dar buenos resultados a la sociedad mexicana.El comisionado resaltó la necesidad de voltear a ver las necesidades de los policías operativos, sobre todo de quienes están en campo y arriesgan su vida, para que tengan mejores condiciones laborales."Somos una instancia disciplinada, nosotros no tenemos a colores, somos institucionales, la Policía () no ha dejado la más mínima duda de que ha trabajado bajo distintos estilos de gobierno, bajo distintos mandos procedentes de experiencias políticas y signos políticos distintos, y la Policía siempre ha estado ahí, esa es su labor y vamos a seguir trabajando", sostuvo."Y sobre todo desear el mayor éxito a todas las personas que encabecen el esfuerzo de seguridad. Lo he dicho y quiero repetirlo, la mejor estrategia siempre es la que esté en curso, porque es la estrategia que simplemente refleja las mejores intenciones del gobierno, las estrategias se hacen para funcionar y hay que apoyar la que se decida implementar en beneficio de todos".

