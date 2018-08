Pide Sheinbaum revisar uso de recursos de 19S

Ciudad de México— A su llegada al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para sostener una reunión con el Mandatario capitalino, José Ramón Amieva, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum afirmó que desde ahora solicitará se revise el presunto desvío de recursos del 19S para mitigar riesgo en un fraccionamiento de lujo.Aunque fue muy cautelosa en no emitir un juicio hasta que revise a detalle el caso."Vamos a revisarlo, tiene que revisarse desde ahora. Tenemos que informarnos bien antes de dar una declaración al respecto", dijo brevemente.En tanto, César Cravioto, propuesto como Comisionado de la Reconstrucción para la próxima Administración, dijo que cada peso ocupado para la reconstrucción debe ser auditado.Esta auditoría, expuso, no la hará la propia Comisión, sino que se convocará a los entes pertinentes para que la lleven a cabo como la Auditoría Superior de la CDMX, la Contraloría capitalina, la Procuraduría de Justicia local.En el encuentro se abordará primordialmente el tema de la Reconstrucción.Sheinbaum fue recibida en la entrada del Ayuntamiento por Amieva y el Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí.Al término de la reunión se espera una conferencia de prensa conjunta.Urge Sheinbaum que donen Parque Bicentenario a CDMXLa jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarmat) a que ceda el parque Bicentenario al gobierno de la Ciudad.En cuanto tome posesión del cargo ella se hará cargo del área verde, afirmó."Es un llamado a la Semarnat del gobierno federal en la actualidad para que no desincorpore este espacio."Que se lo done al gobierno de la ciudad que nosotros nos encargamos de cuidarlo", expuso a su llegada al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.REFORMA dio a conocer en días pasados que la Semarnat renunció a administrar el Parque Bicentenario, en el que, durante el sexenio de Felipe Calderón, se invirtieron casi 2 mil millones de pesos.La dependencia ambiental consideró que el megaparque de 55 hectáreas, en Azcapotzalco, se encontraba "ocioso e improductivo" y lo cedió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).Sobre este particular, Amieva también se pronunció el fin de semana.Afirmó desconocer algún proyecto aprobado o concesión en el parque, pero urgió conservar esta área verde en la Delegación Azcapotzalco.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.