El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el monto de 50 mil millones de pesos calculado para la reconfiguración de las seis refinerías es suficiente para concretar el proyecto.En respuesta a las opiniones de expertos en materia energética, publicadas este lunes por REFORMA, el tabasqueño consideró que esa partida podrá cubrir los gastos contemplados.En conferencia, desde la casa de transición, Obrador señaló que la clave para que el presupuesto resulte suficiente es ejercerlo con eficacia y sin corrupción."Yo sostengo que sí (alcanza). No alcanza el dinero cuando no se aplica bien. y que sí nos va a alcanzar el dinero, porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche", aseguró."Creo que ahí está al diferendo. No hay dinero que alcance si impera la corrupción".Por otro lado, coincidió con las reflexiones de los especialistas sobre los 160 mil millones de pesos que deberán invertirse para la construcción de una nueva refinería.Sin embargo, insistió en que existen condiciones técnicas y financieras para concluirla en un periodo de tres años, tal y como lo plantea en su proyecto."El técnico consultado por REFORMA acertó en cuánto al costo, porque siempre se hablaba de que era muy caro construir una nueva refinería y nosotros creemos que nos va a costar 160 mil millones de pesos en tres años", señaló el morenista."Él dice que es razonado el precio, pero dice que va a ser difícil tenerla en tres años. Nosotros decimos que sí se va a tener en tres años".López Obrador recordó que, en esta Administración, el Gobierno realizó la reconfiguración de tres refinerías, con gastos que rondaron los 150 mil millones de pesos, pero sin que ofrecieran buenos resultados, ya que operan apenas al 30 por ciento de su capacidad."Hay información de que en este periodo neoliberal se reconfiguraron tres refinerías y se gastaron muchísimo dinero, en efecto, tres veces más de lo que nosotros vamos a ejercer, se gastaron 150 mil millones de pesos", indicó el Presidente electo."Esas tres refinerías que modernizaron están operando ahora al 30 por ciento de su capacidad, porque todo lo que hicieron no sirvió y me refiero a la reconfiguración de las refinerías de Minatitlán, de Cadereyta y de Ciudad Madero", agregó.

