Acusan filtraciones ilegales a medios sobre caso Gordillo

Ciudad de México— En el caso de Elba Esther Gordillo ha habido filtraciones ilegales a la prensa, denunció el abogado de la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Marco Antonio del Toro Carazo. La defensa, dijo, interpuso un amparo preventivo ante un “asunto que ha presentado anomalías a lo largo del tiempo”, publicó El Universal.“Ante la resolución que derivó en la libertad absoluta de la maestra Elba Esther Gordillo, es propio de todo despacho en materia penal el presentar amparo como procedimiento estándar”, detalló en comunicado de prensa.“Se trata de una medida que todo despacho debe llevar a cabo desde un punto de vista preventivo, máxime cuando se trata de un asunto que ha presentado una serie de anomalías a lo largo del tiempo”, agregó.El abogado reiteró que Gordillo Morales se encuentra “en familia sin acceso a medios de comunicación” y dio a conocer que ha habido dos filtraciones ilegales con respecto al caso de su clienta.La primera filtración es la sentencia de apelación dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 11/2013; y que la defensa solicitó la cancelación de la ficha signalética y otras cuestiones inherentes a la terminación definitiva de un proceso.“Llama la atención que el mismo haya sido difundido el día de hoy a pesar de que el Juzgado de Amparo ordenó la reserva de datos. Incluso se publicó parte del acuerdo dictado por la juzgadora de amparo, lo que implica que debe haber surgido de una autoridad que viola lo ordenado”, señala.Agrega que los medios de comunicación han publicado fotografías de su defendida que, en su momento en 2013, generaron el proceso y sentencia de una funcionaria pública, “por haber filtrado la misma en al año 2013. Luego, es el producto de un delito que, por ende, no puede en forma alguna difundirse”, señala.Esta tarde, El Universal publicó en su versión online que la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, solicitó un amparo para evitar ser aprehendida pues aseguró que un juez de control en el Reclusorio Norte libró una nueva orden para detenerla.De acuerdo con los estrados del Consejo de la Judicatura Federal, el amparo fue radicado en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en materia Penal, sin embargo, el juez aún no admite la demanda debido a que consideró que los hechos narrados por la maestra son insuficientes para determinar si procede o no su admisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.