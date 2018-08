Integra AMLO 'red' de delegados

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones a 32 delegados estatales y 264 delegados regionales para que en los estados los recursos federales lleguen directo a las familias y sin intermediarios.El propósito, según dijeron algunos nuevos delegados, es que los recursos públicos no vayan “a la bolsa de los gobernadores”, no los toque un diputado o un alcalde, ni cobren moche por su asignación.En un encuentro realizado el sábado pasado, AMLO pidió también a los delegados que se coordinen con el Ejército y las fuerzas federales para las tareas de seguridad, revisen los padrones de beneficiarios y consulten con las comunidades las obras de Gobierno.Estos delegados sustituirán a las delegaciones federales que por cada Secretaría de Estado existen en la actual administración federal. Los enviados presidenciales han sido denominados como Delegados de Programas Integrales de Desarrollo. Habrá un delegado general por Estado y en promedio 8 regionales por entidad, para sumar 296 en todo el país.Tendrán comunicación directa con el nuevo presidente y realizarán acuerdos con los secretarios de Estado.“Lo que pidió el presidente es que hiciéramos reuniones con la gente, para que los recursos se puedan ejercer en un esquema de presupuesto participativo en donde ningún diputado, presidente municipal o gobernador pueda intervenir para tratar de imponer al constructor, definir la obra o cobrar un moche”, relató uno de los delegados que participó el fin de semana en la reunión privada con AMLO.La propia Olga Sánchez Cordero, quien se perfila para encabezar la Secretaría de Gobernación, informó que esos delegados manejarán los recursos que “siempre ha manejado el Gobierno federal” a través de Sedesol y diversos programas.La diferencia, dijo, es que ahora “bajarán los recursos a través de un solo delegado”.Aunque Sánchez Cordero explicó que no interferirán con la actividad de gobernadores, la instrucción a los delegados es evitar que esos recursos sean tocados por los ejecutivos estatales.“Todos los recursos de obras federales no se van a entregar a los estados, porque acostumbran a quedarse con el 10 o con el 20 por ciento del recurso, con el moche y hasta ponen el constructor”, informó otro delegado asistente.“Esto es integral, no somos plenipotenciarios, pero el recurso va a bajar directamente a la gente”, detalló otro morenista.En 2017, el Poder Ejecutivo gastó 63 mil 740 millones de pesos en servicios externos profesionales, científicos, técnicos y otros, según la Cuenta Pública.El monto incluye asesorías y consultorías en servicios legales, contabilidad, administrativos, capacitación e incluso servicios de protección y seguridad contratados por Secretarías y dependencias del Ejecutivo.Según las medidas de austeridad anunciadas por Andrés Manuel López Obrador, este gasto será uno de los rubros que buscará limitar en su Gobierno.Con él no podrán participar terceros para elaboración de leyes, planes de desarrollo y cualquier tipo de análisis que pueda hacerse con la capacitación de servidores públicos.

