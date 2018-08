Apura CNTE reforma educativa

Líderes de la Sección 9 de la CNTE, de la Ciudad de México, urgieron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a los próximos diputados federales a iniciar los trabajos para derogar la reforma educativa promulgada en 2013.Los integrantes del magisterio disidente exigieron que del 1 de septiembre al 1 de diciembre se cancele la reforma en la materia."Si de verdad tiene voluntad de cambio, lo que más le conviene al próximo Gobierno es que el 1 de diciembre esté desactivado el conflicto magisterial."Si no es así, nosotros vamos a tomar eso como una señal que no hay disposición del Gobierno a modificar las cosas y entonces, evidentemente, en el mes de octubre nosotros definiremos el plan de acción", dijo en conferencia de prensa Roberto Gabriel Gómez Jiménez, miembro de la comisión política de la Sección 9.Los profesores de la capital aseguraron que no permitirán que la nueva Administración únicamente modifique la Ley General de Servicio Profesional Docente.Consideraron que la reforma educativa es un entramado jurídico y podría quedar vigente la Ley del Instituto de Evaluación Educativa y la Ley General de Evaluación, así como los artículos 3 y 73 de la Constitución."Mientras no se derogue la reforma educativa, nosotros vamos a seguir protestando y será un esquema de confrontación. Para nosotros es un conflicto que tiene el magisterio", recalcó Gómez Jiménez, docente en Iztapalapa.Los disidentes rechazaron las propuestas del futuro Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y del próximo senador Martí Batres, quienes pretenden únicamente quitar el carácter punitivo a la reforma.Los maestros afirmaron que no avalarán que en las discusiones sobre los cambios educativos participen organizaciones como Mexicanos Primero y la unión de padres de familia."Seguimos exigiendo al Gobierno actual que pare todo el proyecto que trae ahorita de evaluación y del modelo, y al siguiente Gobierno que sea escuchada la propuesta de la CNTE", expuso Enrique Enríquez, líder de la Sección 9.El dirigente sostuvo que por el momento no ha tenido ningún encuentro con el equipo del Presidente electo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.