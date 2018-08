Piden a PAN indagar a Moreno y Alonso

Ciudad de México— El Comité Ejecutivo Nacional del PAN debe llamar a cuentas al ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle y a su esposa, Martha Érika Alonso, gobernadora electa de esa entidad, por sus presuntos nexos con el clan de los hermanos Valencia Ávila, vinculados al robo de combustible, exigió el ex dirigente estatal panista Rafael Micalco."El Comité Ejecutivo Nacional debe llamar a cuentas al ex gobernador y Martha Érika, debieran exigirle a estos dos poblanos que aclaren los señalamientos que hoy están en su contra porque ya es un escándalo a nivel nacional", urgió.Reforma documentó el domingo el respaldo del morenovallismo al clan de los hermanos Valencia, que desde hace más de una década mantiene el poder político en el Municipio de Venustiano Carranza, en Puebla.Micalco afirmó que los poblanos necesitan que el presunto vínculo del ex mandatario y su esposa con líderes huachicoleros sea esclarecido cuanto antes "por boca del propio Rafael Moreno Valle"."Durante el sexenio de Moreno Valle siempre hubo sospechas, siempre hubo una especie de vínculos de los huachicoleros con el Gobierno estatal; de hecho, ahí están las cifras que todo mundo conoce y con las que se demuestra que fue el sexenio donde más crecieron las tomas clandestinas, el sexenio donde el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas, fue sorprendido custodiando pipas y camiones de los huachicoles."Y eso a mí, en lo personal, se me hace dificilísimo que ese tipo de actividad hubiera pasado inadvertida a los ojos del entonces gobernador Rafael Moreno Valle", sostuvo.

