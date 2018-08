Rescatan a 25 jornaleros que eran explotados laboralmente

Coahuila– Autoridades de Coahuila rescataron a 25 trabajadores jornaleros procedentes del sur del país, luego de que algunos de ellos denunciaran malos tratos en un rancho ubicado en el municipio de General Cepeda.La Secretaría del Trabajo de Coahuila dio a conocer que fueron tres personas quienes se quejaron de la difícil situación por la que estaban pasando en el ejido Benecio López Padilla.Personal de la dependencia estatal acudió a inspeccionar el lugar, donde fueron ubicados 9 menores laborando y se observaron condiciones de desigualdad y explotación.El lugar donde se encontraban no era apto para ellos, ya que se trataba de un espacio insalubre, pero sobre todo no contaban con seguridad social.La comunidad ejidal Benecio López Padilla se encuentra a la altura del kilómetro 95.5 de la carretera Saltillo-Torreón, donde se encontraban laborando 25 personas, nueve menores de 13 a los 17 años de edad, también había 14 hombres y dos mujeres.El protocolo para menores laborando establece el retiro inmediato del centro de trabajo, además de que quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, y el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para ser asesorados y se les finiquite de acuerdo a la ley. Además se canalice su regreso a su lugar de origen.Los jornaleros fueron contratados por un presunto enganchador, identificado como Juan Antonio Santiago, en Tantoyuca, Veracruz, para cumplir un contrato del 19 de julio al 17 de septiembre para la siembra y cosecha de tomatillo, chile serrano y habanero, en el rancho propiedad de Marcelo Siller Cepeda.Laboraban de lunes a domingo de 09:00 a las 17:00 horas y recibían de pago 25 pesos la arpillera (saco), estaban a destajo.Los trabajadores estaban alojados en una galera, sin sanitarios, sin agua potable, sin cocina y comedor, además de no contar con un área de higiene personal ni las condiciones idóneas para descansar.Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo de Coahuila presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila, tras el incumplimiento de los derechos laborales y tener a menores de edad laborando.

