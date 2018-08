Puebla— La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ofreció acompañar el proceso para anular la elección en la Gubernatura de Puebla, que su partido acusa se ganó con fraude.Durante su participación en el mitin realizado en el Zócalo poblano tras una marcha de miles de personas, Polevnsky reiteró su apoyo a la causa de Miguel Barbosa, quien fue su candidato al Gobierno estatal."Seguimos trabajando por para anular la elección, esa es nuestra tarea inmediata y estamos haciendo todo lo necesario, quiero que Moreno Valle escuche bien claro, ellos creen que nos pueden robar una elección y luego comprar a los diputados, pues se equivocan". dijo."Solo una persona loca buscaría llegar así al poder", afirmó.Por su parte, el excandidato a la Gubernatura, Miguel Barbosa Huerta, llamó al ex Mandatario Rafael Moreno Valle, psicópata político, asegurando que ha creado un poder corrupto y ladrón que pretende seguir manteniendo mediante su esposa Martha Erika Alonso.El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, declaró que continuará con la defensa jurídica y tras la resolución del tribunal electoral local irán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Sostuvo que los resolutivos no favorables sobre el rebase de tope de gastos de la candidata Martha Erika y sobre el presunto laboratorio electoral en un hotel, no debilitan la impugnación."El INE ha hecho una fiscalización defectuosa en todo el País que su desechamiento no tiene mayor relevancia, nosotros estamos concentrados en todos los elementos de la impugnación que no son exclusivamente de la fiscalización, sostenemos que hay pruebas suficientes para que se anule la elección", declaró.Gerardo Fernández Noroña señaló que Morena arrasó en el Estado."Morena ganó la mayoría de presidencias municipales, en el senado, diputaciones y resulta que la señora Moreno Valle aparece como triunfadora, por favor, esa es una provocación mayor", dijo en entrevista.Y acusan vínculos con ordeñaDuarte Olivares aseguró que la relación de Martha Érika Alonso con un presunto líder de robo de combustible, formará parte de su estrategia de impugnación."Lo que se conoció y ahora ha detonado el periódico REFORMA pues es una prueba más que se va adicionar a la impugnación como todos esos elementos que van a ir surgiendo", dijo."Me parece que son elementos que el Tribunal no va a dejar de considerar y de valorar, en ese sentido creo que irán brotando casos como estos donde se demuestra que la elección de Gobernador no solo fue una elección, sino fue el uso de recursos públicos de manera ilícita, la organización con sectores impresentables en términos jurídicos y políticos para arrebatarle a Morena el triunfo", dijo en entrevista.Polevnsky también habló del robo de combustible y el vínculo de este giro ilícito con actores políticos y autoridades."No es casualidad que Puebla y Guanajuato, entidades gobernadas por el PAN, sean las que presentan más problemas por el huachicol, aquí ha un nido de ratas", comentó durante un mitin tras la marcha contra el fraude.También señaló que harán todo porque se anule la lección y las investigaciones por presuntos vínculos con bandas delictivas se deben hacer."En Venustiano Carranza donde está el tema del huachicol, también están peleando la elección es porque ahí está el negocio, claro que hay que investigarlos por crimen organizado", señaló.Fernández Noroña sostuvo que el robo de combustible en la entidad ha sido posible por la complicidad de autoridades de todos los niveles."Es evidente que se ha dado en complicidad, en su momento con Moreno Valle y ahora con Tony Gali, los vínculos existen y están a la vista de todo mundo y yo creo que eso solo agrava su no calificación para gobernar el Estado", declaró en entrevista.