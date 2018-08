El Estado no ha hecho lo suficiente para que las personas indígenas tengan conocimiento amplio y debido de sus garantías y de la manera de hacerlas vigentes para defenderlas, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que presentó la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.Destacó que “de nada sirve el reconocimiento de los derechos de las personas si éstas los desconocen, así como los mecanismos para hacerlos efectivos o exigir su cumplimiento. Y puso en relieve que el Estado no ha hecho lo suficiente para que las personas indígenas tengan conocimiento amplio y debido de los mismos y de la manera de hacerlos vigentes y defenderlos”.Indicó que más allá de las declaraciones o de las reflexiones, la defensa y promoción efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas requieren acciones concretas y efectivas que tengan clara repercusión práctica, como la que representa la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual surgió como resultado de la concurrencia y voluntad de distintas dependencias, órganos y poderes del Estado mexicano.González Pérez presentó ese modelo educativo, que tiene como propósito preparar y contribuir en la formación de defensores de derechos humanos, con base en la investigación-acción para incidir y transformar con el apoyo de herramientas tecnológicas para construir y compartir conocimiento en todas las regiones del país. Afirmó que “los hermanos indígenas requieren de defensores con capacidad de defensa”.Explicó que la itinerancia de la escuela es una de las mayores virtudes, puesto que los derechos humanos no son estáticos, sino vivos y en movimiento, por lo cual, a través de la plataforma digital, se brinda el acercamiento del conocimiento a defensores de derechos humanos ubicados en lugares distantes y la construcción de redes.La Escuela Itinerante llevará los saberes hasta el lugar donde se encuentra el alumno, que no tiene que desplazarse ni erogar gastos, aseguró.Puntualizó que se trata de una nueva manera de promover los derechos humanos, puesto que la Escuela Itinerante es la primera especializada defensora de los derechos humanos en el mundo para los pueblos indígenas. Es necesaria y su puesta en marcha resultaba impostergable.Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó la pertinencia del proyecto, porque los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminacion (ENADIS) 2017 mostraron que hay avances muy pequeños respecto discriminación indígena.“Quisiéramos tener resultados más claros, pero eso prueba que falta mucho por hacer; es incomprensible que todavía el color de piel tenga que ver en la vida de un país de población mestiza”, criticó.Bonifaz Alfonzo mencionó que en la corte tienen muchos casos resueltos en beneficio de las comunidades indígenas, pero el ejercicio de la justicia no se da si no se conocen los derechos humanos. “Por eso, la conveniencia de la Escuela Itinerante, porque no podemos hablar de los derechos económicos, sociales y culturales cuando se excluye a las personas indígenas. Urge no dar pequeños pasos, sino grandes saltos para que les lleguen el conocimiento y la justicia”, aseguró.