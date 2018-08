Ciudad de México—Poco más de 280 mil militantes de Acción Nacional tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo dirigente del PAN el próximo 21 de octubre, teniendo como opción un máximo de diez candidatos, de acuerdo con el Registro Nacional de Miembros y los estatutos del partido.Una vez que el sábado, el Consejo Nacional del PAN integró la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN, presidida por la expresidenta del partido, Cecilia Romero Castillo, la primera tarea que tendrá este grupo de trabajo será emitir la convocatoria para la elección del nuevo líder panista y validar el padrón de militantes.De tal manera, de acuerdo con la “hoja de ruta” de esta comisión, integrada por siete destacados panistas está emitir la convocatoria para la elección del nuevo dirigente de Acción Nacional el próximo 21 de agosto y validar el padrón de militantes el día 25 de este mes.De acuerdo con los estatutos del PAN, cada candidato debe de cumplir como requisito indispensable tener el diez por ciento de apoyo del registro de miembros del partido, por tanto, no podrá haber más de diez candidatos validados por la comisión electoral.El Partido Acción Nacional (PAN) es el único en la actualidad, de acuerdo con la modificación de sus estatutos en 2013 que elige a su dirigente nacional por voto directo de sus militantes y no a través de un consejo político como es el caso de PRI, PRD o Morena.El 10 de agosto de 2013, la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN aprobó que los militantes deben votar directamente para elegir a su dirigente y a su candidato presidencial, facultad que antes era exclusiva de su Consejo Nacional.De acuerdo con la “hoja de ruta” para la elección del nuevo líder panista, el análisis de solicitudes para candidatos a la dirigencia por parte de la Comisión Electoral se realizará entre el 10 y 14 de septiembre a fin de entregar la procedencia y validez de las candidaturas el 16 de septiembre, aniversario de la fundación del PAN.Mientras que las campañas de los contendientes por la dirigencia del PAN serán del 17 de septiembre al 20 de octubre, para llegar a la elección del nuevo líder panista el 21 de octubre, fecha en la que también se elegirán, al menos, 27 líderes estatales de Acción Nacional.Entre quienes han manifestado la idea de contender por la dirigencia nacional del PAN están el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés; exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez, Ernesto Ruffo y Roberto Gil Zuarth, así como el ex dirigente panista Carlos Medina Plascencia.

