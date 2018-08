Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que no dará línea a los Poderes Legislativo y Judicial durante su Gobierno.Luego de reunirse en privado con el futuro coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el político tabasqueño sostuvo que respetará la autonomía de diputados, senadores, jueces, ministros y magistrados."Va a haber división y equilibrio de Poderes, no vamos nosotros a dar línea a los Poderes autónomos o a los Poderes independientes", dijo."Estoy consciente y he hecho el compromiso de que debemos de actuar con respeto al Poder Judicial y al Poder Legislativo".Tal y como lo anunció el pasado miércoles, cuando recibió la constancia de mayoría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el fundador de Morena advirtió que no encabezará "el poder de los poderes", ya que sólo representará al Estado mexicano desde el Ejecutivo.A través de un video, grabado en el despacho de su casa, en Tlalpan, López Obrador adelantó que trabajará de manera coordinada con los legisladores para concretar los principales compromisos de su Gobierno."Sí va a haber mucha colaboración porque hay identificación, venimos de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, el que haya austeridad y, sobre todo, que el fin último sea conseguir la justicia, la libertad, la felicidad de nuestro pueblo", expuso."Nos estamos poniendo de acuerdo con Ricardo".En respuesta, el ex Gobernador de Zacatecas también ofreció cooperación al futuro titular del Ejecutivo."Vamos a trabajar juntos, de manera firme, colaborando con el Ejecutivo", expresó.Desde el pasado 11 de julio, López Obrador propuso a los senadores electos nombrar a Monreal como coordinador parlamentario de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara alta.En días posteriores, el ex Jefe Delegacional en Cuauhtémoc inició con la recolección de firmas de apoyo a su candidatura, las cuales fueron registradas ante notario.

