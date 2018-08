Morena prevé instalar una Comisión Bicameral de Disciplina Financiera en el Congreso de la Unión para revisar el endeudamiento de las administraciones locales y detener los abusos de los gobernadores.El senador Mario Delgado anunció que Morena utilizará su mayoría en los Congresos federal y 19 locales para detener el exceso de endeudamiento que han tenido los estados en los últimos años, garantizar que el dinero de la deuda se destine a proyectos de impacto social y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos."Desde el Congreso de la Unión Morena instalará la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera para revisar el endeudamiento de los gobiernos locales y detener los abusos de los gobernadores. En coordinación con las legislaturas locales, donde Morena tiene mayoría, se frenará el endeudamiento público y se exigirá el uso responsable de los recursos públicos", afirmó en un comunicado.De acuerdo con el legislador de Morena, de diciembre 2012 a marzo 2018 la deuda de las entidades pasó de 434 mil 761 a 578 mil 839 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 33 por ciento.Los casos de Veracruz, Sonora e Hidalgo, dijo, preocupan particularmente, no sólo por el nivel de endeudamiento, sino también por las medidas autoritarias que en fechas recientes sus gobernadores han impuesto a través de sus Congresos para darle al Ejecutivo local facultades para refinanciar la deuda.El senador explicó que datos del Sistema de Alertas de Endeudamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubican a Veracruz en el cuarto lugar de los estados más endeudados, con 47 mil 940 millones de pesos.Sonora, anotó, es la séptima entidad, con 28 mil 132 millones de pesos."El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho de muchas formas: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por ello, Morena va a ejercer la mayoría que tiene en los Congresos federal y locales para que haya un uso responsable y transparente de la deuda, así como para detener el despilfarro de los recursos públicos", expresó en la misiva.También destacó que, según datos de la Auditoria Superior de la Federación, las Administraciones actuales de Veracruz, Sonora e Hidalgo no han podido comprobar el uso de recursos federales.Al respecto, condenó que ante la llegada de Morena algunos gobernadores celebren de último momento arreglos financieros para disfrazar deuda, modifiquen la ley a su capricho y coloquen fiscales a modo con el objetivo de seguir endeudando a sus estados de forma discrecional y evitar ser investigados y castigados."Así como estos estados, hay muchos más con historias de endeudamiento y despilfarro. Pero esto va a cambiar porque los legisladores de Morena cumpliremos con el mandato que la ciudadanía nos dio en las urnas de tener gobiernos austeros y transparentes en los que ya no quepa la corrupción", subrayó.

