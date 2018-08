Ciudad de México— El diagnóstico sobre uno de los peores resultados en la historia del PAN, 40 días después de los comicios del 1 de julio, osciló en reconocer el daño que le causó su asociación con el PRI y los errores cometidos en campaña que abrieron la puerta al triunfo de Andrés Manuel López Obrador.Durante la sesión del Consejo Nacional ayer, el dirigente panista, Damián Zepeda, reconoció que durante la campaña el PAN no tuvo la unidad necesaria.“Proyectar esta desunión de cara al electorado tuvo sin duda alguna un alto costo político. Esta dirigencia nacional asume aquí frente a ustedes la alta responsabilidad que tenemos en el tema”, dijo sobre la derrota en las urnas.Sin embargo, en la sesión del Consejo Nacional evitaron hacer señalamientos directos a su ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien permaneció callado mientras tomaban el micrófono una retahíla de oradores.En su mensaje de apertura, Zepeda dijo que el concepto del “PRIAN” erosionó a su partido.“Esto, hay que decirlo con todas sus letras, hizo un terrible daño al PAN y fortaleció en el imaginario colectivo la noción del ‘PRIAN’, que con gran éxito ha logrado colocar el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador”, expresó.Para Zepeda, los electores no vieron al blanquiazul como la opción de cambio y prevaleció la percepción del vínculo de Acción Nacional con el tricolor.Sin mencionar el Pacto por México firmado por su partido con el presidente Enrique Peña Nieto, precisó que no era su intención descalificar la estrategia política y legislativa que permitió concretar las reformas educativa, en telecomunicaciones, energética y laboral.“Pudimos no ser percibidos durante este sexenio como una oposición tenaz y firme frente a un Gobierno considerado por la mayoría de los mexicanos como ampliamente corrupto e inepto”.El exdirigente Gustavo Madero afirmó que López Obrador ganó la Presidencia de la República por los errores del panismo.“Se rompió nuestra capacidad de representar adecuadamente a los ciudadanos. Nos encerramos en nosotros mismos y nos engolosinamos”, ponderó.El senador electo deploró que la campaña de Anaya iniciara “con una cuestionada legitimidad por el método con que se hizo de la candidatura”.“Las decisiones se concentraron en un grupo cerrado. Estamos devastados. Andrés Manuel nos va a llevar a un berenjenal de conceptos nuevos pero que nadie se atreve a cuestionar porque trae una legitimidad de 30 millones de votos”, indicó.El poblano Humberto Aguilar descalificó la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano.“Algo estuvo mal cuando se sabía que en el Frente, el partido que más votos iba a dar era el PAN, y en los eventos del candidato no se invitaba a una gran cantidad de militantes panistas, haciendo ver los eventos más amarillos y naranjas que nuestro orgulloso azul”, cuestionó. (Agencia Reforma)

