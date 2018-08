Monterrey— En las negociaciones del TLCAN, México estaría cediendo a las peticiones estadounidenses en el renglón automotriz a cambio de que la Unión Americana desista de la cláusula "Sunset" -que daría por terminado en automático el acuerdo cada cinco años- y otros temas más, publicó el diario canadiense National Post."México parece haber aceptado tentativamente las demandas de Estados Unidos de que el 75 por ciento del contenido del automóvil se haga en América del Norte, y que entre 40 y 45 por ciento, dependiendo del tipo de vehículo, de un auto sea hecho por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora", señaló citando a una fuente estadounidense con conocimiento de las negociaciones, pero anónima.Actualmente, el contenido mínimo regional que dicta el TLCAN para los beneficios arancelarios es de 62.5 por ciento y el salario promedio en la industria automotriz mexicana es de 5.21 dólares por hora en las armadoras y de 2.40 en los fabricantes de autopartes, de acuerdo con el Centro para la Investigación Automotriz (CAR, por sus siglas en inglés).Dada la gran disparidad con los salarios del sector en Estados Unidos, de 29.08 dólares promedio por hora en las armadoras y de 19.84 en las autopartes, la regla de los 16 dólares implicaría que más del contenido de un auto tendría que ser estadounidense, pues equiparar los pagos a los trabajadores en México no sería económicamente factible.El National Post apuntó que sobre el próximo contenido mínimo regional, las pláticas entre México y Estados Unidos giran ahora alrededor de qué aranceles se impondrán a los autos que no lo cumplan, en su mayoría de armadoras europeas.Detalló que a cambio de aceptar las demandas estadounidense, México quiere que, al menos, la delegación de Trump retire su propuesta "Sunset" o de extinción, así como el mecanismo para resolver controversias entre inversionistas y Estados, ya que Estados Unidos insiste en que se diriman los casos bajo sus leyes.También la delegación mexicana estaría pugnando por proteger de aranceles temporales a otro tipo de productos, como los agropecuarios.Aparte, ayer el periódico estadounidense The Washington Post publicó que no obstante la incertidumbre que reina sobre el TLCAN, el sector automotriz sigue boyante en México.En un reportaje fechado en San Luis Potosí, destaca que a pesar del retiro de Ford de una inversión en esa entidad por mil 600 millones de dólares, ante el cabildeo de Donald Trump, hoy la actividad del sector automotriz está a tope y para el próximo año arrancará ahí la planta de BMW."Ciudades mexicanas como San Luis Potosí continúan prosperando, una señal de cuán profundamente arraigada está la industria automotriz de los Estados Unidos, impulsada principalmente por los bajos costos laborales en México", apuntó."La sensación que recibimos de nuestros clientes es que nada va a cambiar", citó el rotativo a Jorge Luis González, gerente de una fábrica propiedad de Samvardhana Motherson Group, productor de espejos retrovisores y bombas de gasolina para compañías como Chevrolet, Mercedes-Benz y Volkswagen.The Washington Post también publicó que la propuesta de que el 40 por ciento del valor de un auto provenga de altos salarios será aceptada, y significará que más contenido será estadounidense."Podremos llegar a ese umbral de producción en EU. Sin una interrupción seria en la cadena de suministro existente", citó a Daniel D. Ujczo, un experto en derecho comercial en el bufete de abogados estadounidense Dickinson Wright."No creo que veamos a ningún fabricante de automóviles cerrar en México en el corto plazo", dijo.

