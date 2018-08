Disgregan acervo de Paz

Ciudad de México— Tras la primera reunión de autoridades federales y capitalinas para discutir el destino del legado de Octavio Paz, se perfila que los derechos de obra, los bienes materiales, el archivo del autor y sus propiedades terminen disgregados en distintas manos.Este viernes, la Secretaría de Cultura federal (SC) precisó en un comunicado que El Colegio Nacional (Colnal) será depositario exclusivamente de los papeles, cartas, correspondencia privada y documentos del acervo del Nobel.Con ello, la biblioteca de Paz, sus obras de arte, los inmuebles en la CDMX y, sobre todo, los derechos de reproducción de obra y regalías, quedan sujetos a un juicio de sucesión testamentaria que está por iniciarse.Por lo pronto, la SC adelantó que los inmuebles pasarían a la beneficencia, mientras que las cenizas del poeta y de su esposa, Marie-José Tramini, fallecida el 26 de julio, tienen destino incierto."El Colegio Nacional manifestó su disposición para ser depositario del acervo de acuerdo con lo manifestado por Octavio Paz en su testamento. La institución refrenda así una de sus principales misiones institucionales: la de preservar la obra de sus colegiados", según reportó la SC.Esta primera reunión fue presidida por María Cristina García Cepeda, titular de la SC, y asistieron la directora del INBA, Lidia Camacho; el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín; el consejero jurídico de la Ciudad de México, Vicente Lopantzi García, y el presidente en turno del Colnal, el escritor Juan Villoro.Hasta ahora, se explica, no ha podido determinarse si Tramini, heredera universal del poeta, murió intestada, pesquisa que corresponde a un Juez de lo Familiar.La falta de certeza jurídica que esto implica, de acuerdo con lo reportado de la reunión, está ocasionando que su legado no vaya a ser resguardado de manera integral.Asimismo, la SC, según ha señalado a este diario el especialista en patrimonio cultural Arturo Saucedo, dejó pasar la oportunidad de realizar una declaratoria provisional de monumento artístico del legado de Paz, como se prevé en el Artículo 34 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos."El peligro ahora es el vacío legal que provoca una actitud pasiva, de quien tenga que decidir, que permitiera que el entorno de Paz, que son los recursos de los que se valió para escribir su obra, se disgregaran", lamenta el escritor Alberto Ruy Sánchez, cercano a los Paz y colaborador del poeta en la revista Vuelta.A decir suyo, el caso representa un reto inédito para saber de qué manera la obra de un autor debe protegerse a través de una declaratoria que no reste importancia de su entorno y recursos.Según recuerda, la casa del autor en la Colonia Nochebuena, en Porfirio Díaz, contiene los objetos que Paz recolectó durante todos sus viajes, mismos que guardan gran importancia para su biografía intelectual y emocional. También resguardaba un inédito de Luis Cernuda que fue publicado en Vuelta.Si bien es cierto que Paz tuvo pérdidas importantes cuando se incendió su departamento en Río Guadalquivir, como las primeras ediciones de sus libros y sus objetos de la India, mucho pudo salvarse del siniestro.Los libros que pertenecieron a su abuelo, Ireneo Paz, todavía se conservan tras una reencuadernación a cargo de la UNAM, lo mismo que el resto de su biblioteca.De acuerdo con Ruy Sánchez, el Nobel mantenía una biblioteca personal muy selecta que no pasaba de los 2 mil volúmenes, pero que representaba sus verdaderos amores literarios y que debería ser conservada tal y como el poeta la dejó.Sus documentos, recuerda también, permanecían en Río Guadalquivir en unos cuatro archiveros de pared que contienen sus manuscritos, cartas y fotografías.De igual forma, aunque muchas de sus obras de arte fueron destruidas por el incendio, amigos cercanos como Alberto Gironella, Juan Soriano y Roberto Matta se las repusieron para la Casa de Alvarado.El departamento de la pareja en París, del cual se siguieron pagando impuestos, contendría las obras de arte creadas por Tramini.Todo este acervo documental y de vida acabará disgregado, puesto que el Colnal sólo tomará, según el comunicado, el archivo.De acuerdo con el abogado Guillermo Pous, quien gestionó para Tramini asuntos de propiedad intelectual, el Colnal habría tenido que ajustar sus estatutos para adquirir los derechos autorales del poeta y los recursos económicos que se desprenden de la publicación de sus obras.Tramini evitaba pronunciarse sobre el destino del acervo del Nobel una vez que ella desapareciera, comenta Pous, también albacea del cantante Juan Gabriel."Le platico una anécdota: empecé a trabajar con ella muy joven. Tenía yo alrededor de 24 años y, cada vez que me veía llegar, decía: 'Ya llegó el joven abogado de los ojos azules'". Al transcurrir el tiempo, le aconsejó sobre el tema: "'Será un tema escabroso, pero tiene que resolverlo', y ella respondía: 'Luego lo vemos, joven abogado ojos azules', y no pasaba de ahí'. No le gustaba tocar el tema, por más que le insistía", recuerda.Ahora, si se comprueba que falleció intestada, la memoria de Paz podría terminar fragmentada."La integridad del legado implica su entorno y sus recursos", insiste Ruy Sánchez.El lunes, la Comisión Nacional de Monumentos Artísticos se reunirá para elaborar la declaratoria correspondiente del acervo, que deberá firmar el Presidente Enrique Peña Nieto.

comentarios

